艾登戴台灣神帽奪三鐵冠軍 希望東奧後來訪

(中央社記者蕭博陽彰化縣16日電)挪威選手艾登戴埔鹽順澤宮帽子奪法國鐵人三項冠軍在台灣爆紅,彰化縣長王惠美邀艾登來訪,艾登回覆說,現在太忙沒時間來台灣,非常希望明年結束東京奧運後,回程能來參訪。

挪威選手艾登(Gustav Iden)參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽(IRONMAN 70.3 World Championship)以3小時52分35秒成績奪冠軍,由於艾登衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子,經媒體曝光讓位於彰化縣的順澤宮爆紅,民眾也瘋搶帽子,廟方估登記索取達4萬頂。

彰化縣長王惠美9日在艾登臉書(Facebook)留言,熱情邀艾登參加彰化縣馬拉松嘉年華,除可到埔鹽鄉順澤宮參拜,更能透過馬拉松跑旅路線行腳彰化,體驗彰化美食、美景及美麗人情味,全縣將熱情待客。

彰化縣政府今天發布訊息表示,縣長王惠美邀請艾登來彰化,艾登答覆等明年結束東京奧運後,希望能到順澤宮參訪;王惠美除預祝艾登明年奧運勇奪佳績,也將悉心規劃行程,希望到時讓艾登有個難忘之旅。

彰化縣府翻譯艾登回信內容:「嗨!抱歉回覆的晚了。這幾天收到太多訊息,希望你能理解。遺憾的是,我的行程真的太忙,現在沒有時間去台灣旅遊,但我非常希望明年結束東京奧運之後,在回挪威的路上能到廟宇參訪,相信會是非常棒的體驗!」

以下為艾登回覆信件英文全文:Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :) My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the temple on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!(編輯:林沂鋒)1080916