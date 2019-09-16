艾登戴台灣神帽奪三鐵冠軍 希望東奧後來訪

挪威選手艾登（中）勇奪法國鐵人三項冠軍，頭戴「埔鹽順澤宮」帽子，讓他聲名大噪。彰化縣王惠美邀請他訪台，艾登回覆說非常希望明年東京奧運後能來參訪。（圖取自Gustav Iden IG網頁instagram.com/gustav_iden）

（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）挪威選手艾登戴埔鹽順澤宮帽子奪法國鐵人三項冠軍在台灣爆紅，彰化縣長王惠美邀艾登來訪，艾登回覆說，現在太忙沒時間來台灣，非常希望明年結束東京奧運後，回程能來參訪。

挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子，經媒體曝光讓位於彰化縣的順澤宮爆紅，民眾也瘋搶帽子，廟方估登記索取達4萬頂。

彰化縣長王惠美9日在艾登臉書（Facebook）留言，熱情邀艾登參加彰化縣馬拉松嘉年華，除可到埔鹽鄉順澤宮參拜，更能透過馬拉松跑旅路線行腳彰化，體驗彰化美食、美景及美麗人情味，全縣將熱情待客。

彰化縣政府今天發布訊息表示，縣長王惠美邀請艾登來彰化，艾登答覆等明年結束東京奧運後，希望能到順澤宮參訪；王惠美除預祝艾登明年奧運勇奪佳績，也將悉心規劃行程，希望到時讓艾登有個難忘之旅。

彰化縣府翻譯艾登回信內容：「嗨！抱歉回覆的晚了。這幾天收到太多訊息，希望你能理解。遺憾的是，我的行程真的太忙，現在沒有時間去台灣旅遊，但我非常希望明年結束東京奧運之後，在回挪威的路上能到廟宇參訪，相信會是非常棒的體驗！」

以下為艾登回覆信件英文全文：Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :） My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the temple on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!（編輯：林沂鋒）1080916