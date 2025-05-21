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夏立言赴劍橋大學 與師生交流分析兩岸國際情勢

2025/5/21 10:47（5/21 11:11 更新）
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國民黨副主席夏立言19日受邀至英國劍橋大學國王學院與師生進行交流，分享擔任外交官及政務官近40年的所見所聞。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 114年5月21日
國民黨副主席夏立言19日受邀至英國劍橋大學國王學院與師生進行交流，分享擔任外交官及政務官近40年的所見所聞。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 114年5月21日
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨副主席夏立言19日受邀至英國劍橋大學國王學院與師生進行交流，夏立言表示，當前台灣正面臨由外而內的三重挑戰，不論在外交政策、兩岸關係與國內治理，國民黨皆主張須以「對話」代替「對抗」的方式進行。

國民黨今天透過新聞稿表示，夏立言19日受邀至英國劍橋大學國王學院（King's College, Cambridge），與師生進行交流。擁有兩岸、外交豐富實務經驗的夏立言也當場化身「夏教授」，除了向數10名劍橋學子分享擔任外交官及政務官近40年的所見所聞，他更透過回應現場學生提問，分析當今兩岸及國際情勢，現場討論氣氛熱絡。

夏立言表示，當前台灣正面臨由外而內的三重挑戰，包括國際情勢的詭譎多變、兩岸關係的持續惡化與國內政治的對立升高。不論在外交政策、兩岸關係與國內治理，國民黨皆主張須以「對話」代替「對抗」的方式進行。

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夏立言也說，做為一個負責任的政黨，國民黨主張在「親美、友日、和陸」的中道理性路線上，務實處理台灣的對外關係與兩岸關係。他並重申國民黨主席朱立倫自上任以來不斷主張的「2D戰略」，認為台灣不僅應著重加強「國防」（Defense），更應重啟兩岸「對話」（Dialogue）管道，以此維持兩岸和平現狀、穩定印太區域情勢。

國民黨表示，在演講結束後，由於現場師生反應熱烈，夏立言會後特地多停留數小時，與劍橋與會學子一同至國王學院餐廳餐敘，並持續深入交流，會談內容多元、廣泛，氣氛輕鬆愉快。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1140521

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