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台積電等AI族群走揚 台股盤中漲逾200點

2025/5/21 11:16
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（中央社記者潘智義台北21日電）美股4大指數皆收黑，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天為台北國際電腦展（COMPUTEX）站台，今天台積電等AI族群股價走揚，帶動台股盤中漲逾200點，回到21700點之上。

11時10分左右，加權指數為21776.31點，漲250.28點，成交值新台幣1619.59億元。

台北國際電腦展前台股漲多回檔，昨天開展僅收漲2.2點，AI概念股經過兩天休息，終於在展期第2天走揚，尤其黃仁勳為輝達供應鏈站台，今天股價多有表現。

權值股台積電盤中達992元，漲14元；鴻海上揚1元至155元；聯發科漲15元至1330元。

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輝達供應鏈除上述3家大型權值股之外，晶圓代工廠聯電盤中也上漲1.36%，IC設計股瑞昱達520元，漲0.19%；系統組裝及伺服器廣達達271.5元，漲1.88%；緯創更上揚4.11%至114元；緯穎達2325元，漲25元，漲幅1.09%；網通廠智邦達729元，漲3.55%。

具有資產題材的士林三寶，今天盤中僅士紙上揚，達61.7元，漲1.31%；士電下挫2.17%至180元；新紡跌0.52%至57.3元。（編輯：楊蘭軒）1140521

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