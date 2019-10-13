台南山上花園水道博物館 4天吸客逾12萬人次

（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府整建國定古蹟原台南水道而成的山上花園水道博物館10日開園，4天連假吸引超過12萬人次入園，成為最新熱門景點。

台南市政府文化局專門委員陳修程今天表示，山上花園水道博物館在10日開園首日就吸引2萬多人次遊客；11日的開幕典禮安排知名表演團體優人神鼓演出，加上還有其他活動，結果吸引約4萬3000人次遊客湧入。昨天則有約3萬多人次遊客。

陳修程表示，今天是連假最後一天，原本預估遊客會少一些，但人潮仍從早上到下午不斷，初估也有3萬多人次入園。文化局的工作人員及導覽志工4天下來只能用「忙翻了」來形容。

他說，整個園面積雖然很大，但博物館區的「快濾池室」、「快濾筒室」及「送出唧筒室」等室內空間有限。一下子湧入太多遊客參觀、拍照，難免還是對參觀品質有一點影響。

陳修程指出，設在戶外的部分裝置藝術品可能因人為因素受到損壞，將利用15日的休園日進行初步整修；希望遊客能愛惜公物，協助維護好不容易整建完成的園區。（編輯：方沛清）1081013