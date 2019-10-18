新竹縣推廣智慧接送App 用科技守護孩子

竹科廠商欣聯電子公司無償提供智慧接送助手App PickMeUp，能讓縣內就讀公立幼兒園及非營利幼兒園的幼兒家長使用，盼透過App應用縮短家長接送時間，讓親子擁有更多互動時光，新竹縣政府也將推廣使用。中央社記者郭宣彣攝 108年10月18日

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣政府將在公立幼兒園及非營利幼兒園，推動使用智慧接送助手App。教育處長劉明超表示，能讓家長即時接走孩子，免去等待之苦，也降低交通阻塞問題，用科技來守護孩子。

劉明超說，竹科廠商欣聯電子公司無償提供智慧接送助手App（PickMeUp），能讓縣內就讀公立幼兒園及非營利幼兒園幼兒家長使用，盼藉由智慧接送App應用，能縮短家長接送時間，讓親子能有更多互動時光。

劉明超表示，接送人員皆需進行手機號碼認證，幼兒園可清楚辨識接孩子的家長身分，孩子們的人身安全更獲保障。

欣聯電子產品經理張耀表示，他的孩子5個月大，多年後也將就讀幼兒園，但觀察新竹區幼兒園上下課接送情形發現，每到放學時間，人車湧入幼兒園門口，家長求方便違規停車，造成附近交通阻塞，很危險。

張耀說，雖家長會先致電到幼兒園告知老師，但電話可能佔線、或忘了打，而家長抵達時間，或因交通等情形，時間延誤或者提前，導致老師無法即時把孩子送到家長手中。因此，與團隊共同設計此App解決困境。

縣長楊文科表示，藉由這項智慧服務App的合作應用，可優質縣內幼教環境，提供家長能兼顧工作場域及托育子女需求的智慧幼教服務。未來，結合幼兒園，建置數位系統，提供給學童、家長以及校方三方間更良性與即時的溝通管道，也用科技守護孩子。（編輯：方沛清）1081018