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翁章梁化身阿梁師 嘉義縣農產品進軍新加坡

最新更新：2019/10/19 15:06
嘉義縣長翁章梁化身阿梁師跨海新南向，利用嘉義農特產與新加坡廚師跨國合作，展開精彩的料理達人秀，推廣台灣嘉義的特色農產品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日
嘉義縣長翁章梁化身阿梁師跨海新南向，利用嘉義農特產與新加坡廚師跨國合作，展開精彩的料理達人秀，推廣台灣嘉義的特色農產品。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）嘉義縣長翁章梁今天化身阿梁師跨海新南向，利用嘉義農特產與新加坡廚師跨國合作，展開料理達人秀，不僅激發創新美食火花，並展現台灣嘉義的特色農產品。

嘉義縣政府與新加坡百美超市首度合作，從21日至27日在泖生活館內辦理嘉義優鮮快閃店。翁章梁今天並在百美超市MAHOTA KITCHEN 809舉行記者會。

翁章梁表示，嘉義縣推出「嘉義優鮮」概念，希望讓新加坡在地民眾了解嘉義縣農特產品是優質又新鮮，這次更首次與新加坡百美超市合作，並結合快閃店與跨國農產料理，讓嘉義農特產品進軍新加坡。

他指出，嘉義縣位於台灣南半部，具有得天獨厚的地理環境，北迴歸線23.5度橫跨嘉義縣，以及來自知名阿里山及嘉南平原農產品，還有布袋、東石漁港的新鮮水產等優質農特產品。

翁章梁認為，嘉義縣以不同以往的參展形式，盼藉由這次的「嘉義優鮮」快閃店，展現台灣特色農產品，進一步做為業者後續擴大進軍新加坡市場的評估及依據。

他強調，新加坡是進入東協重要樞紐，這次的快閃活動，除驗證嘉義農特產進軍國際市場實力，也是後續向新南向國家市場發展的重要試金石，為嘉義縣農特產品外銷管道注入更多活水源頭。

這次「嘉義優鮮快閃店」共有21家嘉義農特產品亮相，諸如新港鄉農會的黑豆茶、太保市農會的有機米茶、竹崎農會在地的柳橙製成的巧克力、梅山農會的紅茶與高山烏龍茶、中埔農會的黑木耳蒟蒻，番路鄉農會的柿果子脆片、梅山茶油生產合作社生產的苦茶油、南瓜子油、麻油及四種醬料等，許多產品都通過產銷履歷與有機認證。（編輯：王永志）1081019

嘉義縣政府與新加坡百美超市首度合作，圖為縣長翁章梁在百美超市MAHOTA KITCHEN 809舉行記者會，讓嘉義農特產品進軍新加坡。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日
嘉義縣政府與新加坡百美超市首度合作，圖為縣長翁章梁在百美超市MAHOTA KITCHEN 809舉行記者會，讓嘉義農特產品進軍新加坡。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日
嘉義縣首次與新加坡百美超市合作，並結合快閃店與跨國農產料理，讓嘉義農特產品進軍新加坡。圖為嘉義縣長翁章梁（左6）與參與業者合影。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日
嘉義縣首次與新加坡百美超市合作，並結合快閃店與跨國農產料理，讓嘉義農特產品進軍新加坡。圖為嘉義縣長翁章梁（左6）與參與業者合影。中央社記者黃自強新加坡攝　108年10月19日
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