農委會攜星國超市設專區 擴大台灣農產食品出口

農委會主委陳吉仲出席星國「台灣農產食品專區」開幕，圖為陳吉仲（左4）與駐星代表梁國新（左7）、嘉義縣長翁章梁（左8）等人進行專區剪綵儀式。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）農委會主委陳吉仲今天出席星國「台灣農產食品專區」剪綵活動，專區展售來自台灣33家廠商的稻米、魚鬆等224項產品，未來將扮演台灣農產食品進軍新加坡市場的橋頭堡角色。

他並見證台灣優良農產品發展協會與HAO mart公司簽署「台灣豬肉採購合作意向書」儀式，為台灣即將申請成為口蹄疫非疫區，重啟生鮮豬肉外銷做準備。

行政院農業委員會率團赴新加坡拓銷稻米、豬肉等農產品，並在星國購物中心Capitol Piazza新開設的Eccellente by HAO mart超市舉行剪綵開幕。

陳吉仲致詞表示，「台灣農產食品專區」的成功設置，是結合台灣優良農產品發展協會與農委會、縣市政府、各產業團體、駐新加坡代表處，以及外貿協會等各單位共同攜手合作，展現農委會推動「台灣農產品外銷平台」的運作成果

他指出，未來農委會將持續透過外銷平台，積極協助台灣優良農產品發展協會，以「台灣」為國家品牌，結合台灣優秀農產品生產業者，提供給新加坡消費者最優質與安全的台灣農產食品

陳吉仲說，他期待以這個專區作為領頭據點，藉由HAO mart集團強大且健全的行銷通路，以及逐步發展的進出口事業，除提升台灣農產食品在新加坡的銷售，更可進一步拓展及輻射至周邊國家及地區，擴大台灣在新南向國家以至全球市場的出口商機，再創農產品外銷佳績。

他認為，新加坡為東南亞金融貿易中心，向來具有前瞻及指標性市場地位，更是各國農產貿易業者拓展外銷的兵家必爭之地。2018年台灣農產品出口新加坡金額為美金9313萬美元，雖名列第12大出口市場，卻僅占台灣農產出口總值的1.7%。

農委會主委陳吉仲（圖）出席星國「台灣農產食品專區」剪綵活動，他強調，在農業新南向政策推動下，農委會今年鎖定新加坡市場加強拓展。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月20日

陳吉仲強調，在農業新南向政策推動下，農委會今年鎖定新加坡市場加強拓展，積極透過開發新通路及新品項來擴大出口。

值得一提的是，陳吉仲今天上午也見證CAS協會與HAO mart公司簽署「台灣豬肉採購合作意向書」。

「台灣農產食品專區」今天在傳統熱鬧的舞獅帶領下展開，台灣的優良農產品在新加坡高端通路上架展售，讓新加坡民眾更便利的認識及採購到台灣精緻的農產食品。

農委會指出，Eccellente by HAO mart超市位於新加坡政府大廈所在中央商業區的高檔購物中心，透過與台灣優良農產品發展協會的策略合作，設置60平方公尺「台灣農產食品專區」，提供新加坡消費大眾採購台灣優質農產及加工食品的絕佳場所。

專區目前展售台灣33家廠商、224項產品，以台灣稻米、魚鬆、茶葉、果乾蜜餞及休閒零食等為主，未來規劃配合產期展售生鮮蔬果及冷凍產品，扮演台灣農產食品進軍新加坡市場的橋頭堡角色。

包括台灣優良農產品發展協會董事長楊世沛、嘉義縣長翁章梁、新加坡HAO mart 集團主席陳錦榮，以及世界台灣商會聯合總會總會長施至隆等人，均出席今天開幕式。

HAO mart Pte Ltd成立於2016年，在新加坡擁有社區超市、清真超市、高檔超市、複合型超市等各種類型零售通路的集團，旗下通路品牌有HAO mart、HAO Halal Hub、HAO Megamart、Eccellente by HAO mart等，目前超過48個以上分店據點。（編輯：陳永昌）1081020

農委會主委陳吉仲（右1）出席星國「台灣農產食品專區」剪綵活動，他並參觀食品專區內販售的稻米。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月20日