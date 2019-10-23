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基隆首座樹葬區啟用 北北基民眾免費

最新更新：2019/10/23 13:21
基隆市首座樹葬區「崇璞園」23日在南榮公墓啟用，市長林右昌（左6）表示，北北基民眾使用「崇璞園」不收取規費，提供民眾不同的殯葬服務選擇。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月23日
基隆市首座樹葬區「崇璞園」23日在南榮公墓啟用，市長林右昌（左6）表示，北北基民眾使用「崇璞園」不收取規費，提供民眾不同的殯葬服務選擇。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）基隆市首座樹葬區「崇璞園」今天在南榮公墓啟用，市長林右昌表示，北北基民眾使用「崇璞園」不收取規費，提供民眾新殯葬服務選擇。

林右昌說，「崇璞園」是新設立的樹葬園區，從申請到樹葬過程，殯葬管理所會全程提供協助與服務，盼以簡樸、循環並回歸自然方式，提供民眾新的選擇。

他表示，基隆市與台北市和新北市採取互惠方式，北北基民眾使用「崇璞園」不收取費用，希望民眾能充分利用基隆市提供的殯葬服務資源。

市府民政處指出，面積近86坪的「崇璞園」位於南榮公墓納骨塔往新墓區道路左側，園區分9個小區採輪葬方式，工程經費新台幣229萬元，自今年4月開工，9月間完工。

民政處表示，南榮公墓近年將原有殯葬區轉型公園化，並以設置環保樹葬區為主軸提倡自然葬，讓民眾在緬懷先人的同時也能兼具環保、景觀與生態復育。（編輯：李錫璋）1081023

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