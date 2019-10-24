越南整形意外頻生 少女隆鼻失敗悔恨右眼失明

（中央社河內24日電）越南經濟崛起，整形美容手術需求漸增，但礙於技術和管理，醫療糾紛四起，不可不慎。近期已發生兩起少女在「美容院」隆鼻失敗而失明案例，一名年僅13歲以玻尿酸隆鼻卻右眼失明，悔恨終生。

越南「民智報」新聞網站23日報導，越南中央皮膚醫院美容整形與功能恢復科醫師證實這起越南北部安沛省（Yen Bai）的少女因注射玻尿酸隆鼻手術失敗，不但鼻子受損，右眼還失明，治療3天後仍無法恢復視力。

報導引述這名少女的家人指出，少女不滿自己的鼻型，早已想進行隆鼻手術。經人介紹，她21日瞞著父母前往一家「私立美容院」以分期付款接受費用200萬越盾（約新台幣2666元）的隆鼻手術。

報導說，美容院工作人員在她的鼻子上注射一針玻尿酸約30分鐘後，她開始感覺右眼疼痛，視力逐漸下降，頭部越來越痛並出現想嘔吐等症狀。她因害怕而請院方人員打電話給家人，家人立即趕來將她送醫急救。

醫師表示，玻尿酸在注射時進入她的右眼動脈，造成右眼動脈分支血管栓塞，視網膜無法獲得有效充足的供血，右眼因此失明，前額與鼻腔等皮膚也壞死。

少女及她的母親得知少女的右眼終生失明後，懊悔不己。

另一起類似案例發生在胡志明市，一名20歲女性9月在一家美容院接受隆鼻手術，結果也是手術失敗，造成左眼失明。

越南近年來經濟迅速發展，民眾對美容整形手術的需求越來越大，但礙於技術與管理受限而時常發生意外，不可不慎。（編輯:韋樞）1081024