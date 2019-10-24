義大成立肺部復原中心 智慧醫材嘉惠南部患者

（中央社記者程啟峰高雄24日電）藝人孫越生前飽受肺阻塞之苦，義大癌治療醫院今天成立「肺部復原中心」導入國產智慧醫材，一站式整合治療流程，從血氧檢測到後端治療全程提供智慧化醫療環境，嘉惠南部患者。

「肺部復原中心」上午在義大癌治療醫院揭牌啟用，由副院長黃明賢及胸腔內科主任吳俊廷團隊執行臨床場域業務。

黃明賢指出，臨床場域專案導入各項設備與管理主系統可簡化現行臨床流程，並大幅減少紙本單張使用量，也能減少治療人員重複紙本抄寫造成的失誤，且臨床用於評估與治療病人的時間也更為充裕。

黃明賢表示，以往測試病患血氧需要機器與護理人員陪同走路檢測，現在只要將血氧機戴在患者手腕步行6分鐘，取得的數位數據即可上傳至雲端給醫師判讀，智慧醫材儀器讓治療步入無紙化時代。

黃明賢希望，藉由智慧化醫材導入讓南部病患就近接受高品質的醫療照護，進而成為肺部復原的重要指標醫院。

義大癌治療醫院參與經濟部工業局及財團法人金屬工業研究發展中心的「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」，於院內肺部復原中心建構「智慧肺復原臨床場域」，引進肺復原管理主系統、智慧型高流量呼吸器、無線血壓機、無線身高體重計、藍牙手腕式血氧機及誘發型肺量計等智慧醫材。

義大癌治療醫院表示，孫越生前飽受肺阻塞折磨多年，晚年肺部就像菜瓜布一樣，他生前因此一直呼籲癮君子要戒菸，除抽菸外，空污也會導致病患增加。（編輯：謝雅竹）1081024