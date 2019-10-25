守護原鄉健康逾60年 屏基團隊獲醫療奉獻獎

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東基督教醫院原鄉工作團隊榮獲今年團體醫療奉獻獎，屏基院長余廣亮表示，屏基投入原鄉醫療達62年，團隊成員95%為原住民族，更能了解族人；這也是屏基第13座醫療奉獻獎。

服務屏東原鄉長達一甲子，過去原住民常說「屏基是我們的醫院」，余廣亮表示，這一切都要從民國46年說起，那年屏基成立「山地巡迴醫療服務隊」，前往霧台、好茶和牡丹等山地部落義診，讓山地鄉肺結核孩童住院治療、小兒麻痺治療、投送營養品、救治深山貧病部落，點燃屏基山地醫療的薪火。

民國67年，屏基成立公共衛生室，定期前往各山地及偏遠地區實施醫療保健措施，余廣亮說，一直到86年，義診經費都由醫院自行籌措；87年屏基成立「原住民長期照顧研究室」專責原住民醫療事務，隨後在醫院開闢「原住民特別門診」以母語及醫療專車接送服務原住民。

余廣亮表示，原住民特別門診提供專屬的獨立看診及候診空間，1年服務量達4000多人次，從進醫院大門、就診、檢驗、領藥，都由通曉原住民母語的醫護人員及志工服務，因此不管是病情溝通、用藥諮詢，原住民長者都能暢所欲言。

從89年起，屏基執行屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉山地鄉醫療給付效益提昇計畫（IDS）後，把專科醫師送上山，部落終於擁有24小時的醫療服務，解決夜間或假日的醫療空窗期。

屏基92年將單位更名為「原住民健康促進中心」，隸屬於屏基社區醫學部，98年的莫拉克颱風，屏東山區成為重災區，屏基原鄉團隊自動在內埔農工設立醫療救護站，除診療自山上救下來的原住民，也利用直升機空投藥品到需要的部落，協助衛生所一起守護鄉民。

屏基100年承辦衛生署獎勵偏遠地區設置在地且社區化長期照護服務據點，以三地門鄉為據點，執行成果成為國內外各機構學習對象及實習場所，獲得國家品質標章，並成為政府「長照10年計畫2.0」的說帖範本，9成民眾滿意屏基的長期照護服務。

屏基目前與統一超商合作「及早救智」公益募款計畫，工作團隊包含護理師、社工和心理師，傾力投入原鄉失智篩檢、失智友善社區營造、高齡服務。（編輯：謝雅竹）1081025

屏東基督教醫院原鄉工作團隊榮獲今年團體醫療奉獻獎，服務屏東原鄉長達一甲子，包括送餐給老人及弱勢鄉民。（屏基提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月25日

屏東基督教醫院原鄉工作團隊榮獲今年團體醫療奉獻獎，近幾年投入原鄉的長照服務不遺餘力。（屏基提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年10月25日