交通不便釀就醫難題 調查：6成癌友想放棄

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左）表示，基金會調查發現，不少家住偏鄉的癌友光往返醫院就得花上一整天，60%癌友更坦言因交通不便，萌生中斷治療念頭，呼籲政府重視偏鄉癌友就醫困境。中央社記者張茗喧攝 108年10月29日

（中央社記者張茗喧台北29日電）全台每年有超過10萬人確診罹癌，必須經常回診治療。台灣癌症基金會調查發現，不少家住偏鄉的癌友光往返醫院就得花上一整天，60%癌友更坦言因交通不便，萌生中斷治療念頭。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在記者會中表示，全台每年新增超過10萬名癌症患者，年齡在60歲以上的將近占60%，南部地區癌症發生率更是高於全國平均值1.05倍，居全國之冠；但根據衛生福利部統計，全台多達43%醫療院所位於北部地區，全台21家醫學中心北部就占了11家、中部4家、南部5家、東部僅1家，且多數集中在都市地區。

然而，癌症治療需要高頻率穩定回診，長則每2到3週、短則每天都得回診接受各種治療，家住偏鄉的癌友光是往返醫院就得花上一整天，密集的治療對癌友身體負荷已是一大考驗，若沒有方便的交通方式，許多偏鄉銀髮癌友經常萌生中斷治療的念頭。

蔡麗娟說，基金會日前針對全台進行「癌友就醫交通困境調查」，60%癌友認為無法持續就醫的主要原因是交通不便，南部、東部有近70%患者曾因此有中斷治療的想法，比北部、中部20%及32%高出許多。

進一步分析癌友交通時間，北區71%的癌友就醫交通往返時間約2小時，家住南部、東部地區癌友超過一半得花費4小時車程。

蔡麗娟指出，除了交通時間，基金會也整理出偏鄉銀髮癌友困境，像是子女住在其他地方無法就近照顧或是沒有另一半、後代而獨居，70%南區、東區癌友經常在無人陪同情況下獨自就醫，最常使用危險性高的機車作為回診交通工具。

蔡麗娟說，台灣癌症基金會過去統計發現，如果家中主要照顧者年齡超過65歲，他們照顧的對象多達49%是配偶；此外，過去調查也發現，許多照顧者也要肩負年幼孫子女教養與照顧責任，呼籲政府重視偏鄉癌友就醫困境。（編輯：管中維）1081029