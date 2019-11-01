立委推動安樂死專法 傅達仁兒子感動盼三讀通過

（中央社記者范正祥台北1日電）前體育主播傅達仁去年於瑞士安樂死機構走完人生最後一段路，讓國內安樂死議題獲關注。對於多位立委共同推動「尊嚴善終法」，傅達仁的兒子傅俊豪表示，感動與感謝，希望立法院三讀通過。

國民黨立委許毓仁、親民黨立委周陳秀霞等16人日前共同提出「尊嚴善終法」草案，許毓仁今天在立法院召開記者會，希望能儘速完成立法，讓善終成為選項。

許毓仁說明，「尊嚴善終法」草案的重點內容包括：病人申請須符合3個臨床條件，無法治癒的疾病、無法忍受的痛苦、醫師與病人皆認為無其他合理替代方案；病人需提出3次申請及最終審查確認；病人情況應經過專業醫療團隊評估；設立尊嚴善終審查委員會，進行事前審查及事後調查；醫師得拒絕參與尊嚴善終。

他指出，本會期已是立法院第9屆最後的會期，希望可以完成立法，否則等到下屆立法院，法案「屆期不連續」，以及是不是還能夠列入優先法案，也不知道。

安樂善終促進會理事長傅俊豪今天出席記者會表示，過去陪伴父親傅達仁到瑞士尊嚴善終的過程中，家屬體會到的不是不安、不捨、難過、恐懼，而是在家人的陪伴之下，父親溫暖的、無痛的，喝下一杯藥，3分鐘之內睡著，30秒停止呼吸。

傅俊豪指出，父親傅達仁高齡86歲，深受癌症折磨2年多，花光積蓄新台幣300多萬元，兩次到瑞士去，才得到自己的善終，因為台灣並沒有「尊嚴善終法」。

他說，傅達仁也是希望透過自己的「示範」，希望台灣能夠重視尊嚴善終這件事。

傅俊豪表示，感謝也感動立委提出「尊嚴善終法」草案，讓痛苦的病人自願經過審查下，能夠有多一個選擇權利，希望一起努力，超越黨派，讓法案三讀通過。

曾推動安樂死合法化公投的嘉義基督教醫院醫師江盛指出，「尊嚴善終法」草案是一個重要法案，也是重大的社會工程，如果能夠完成立法，代表台灣在追求臨終病人死亡權利和自由向前跨了一大步，希望立法院本會期能夠通過。（編輯：郭萍英）1081101