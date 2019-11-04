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陳吉仲：要求林務局盤點森林遊樂區安全

最新更新：2019/11/04 11:53

（中央社記者劉冠廷台北4日電）奧萬大森林遊樂區發生男童墜橋不治意外，農委會主委陳吉仲今天說，對這次所發生的意外，感到遺憾，他承諾，會要求林務局全面盤點所有國家森林遊樂區中基礎設施的安全性。

位於南投縣的奧萬大國家森林遊樂區3日傳出男童墜落吊橋意外，許姓男子帶著妻子及2歲大的兒子前往奧萬大森林遊樂區遊玩，男童從吊橋摔落到約70公尺深的溪谷，警消獲報前往搶救，將男童送往埔里榮民醫院急救，但男童仍因傷重不治。

時代力量立委徐永明今天在立法院經濟委員會中就詢問，政府的政策鼓勵國人在國內旅遊，但是否有注意到國家森林遊樂區中的安全問題。列席備詢的陳吉仲表示，為了鼓勵旅遊，12處的國家森林遊樂區，12歲以下的兒童免費入園，所以一定要將園區內基礎設施的安全做好。

陳吉仲說，對這次事件所造成的不幸，他感到遺憾，所有國家遊樂區的門票，有涵蓋相關的意外保險，因此會有410萬元的保險。

徐永明說，為了鼓勵家長帶著孩子旅遊，但在森林遊樂區某些地方，還是會有風險，當做出一個政策，配套的措施要想清楚，因此是不是要針對12處的森林遊樂區做全面的安全檢查。

陳吉仲表示，謝謝徐永明的建議，他完全同意，林務局負責的國家森林遊樂區中基礎設施的安全性，一定要全部做盤點，他承諾，會要求林務局做全面性的盤點。（編輯：郭萍英）1081104

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