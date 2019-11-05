耶誕限定商品及禮物商機 咖啡業者估業績增2成

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）天氣漸涼，街頭開始出現聖誕樹，佳節氣氛越來越濃，業者也相繼宣布耶誕節檔期開打，連鎖咖啡業者說，今年續推出限定飲品，受節慶拉抬以及禮物商機，預計業績將較平時增長2成。

孩子們嚷嚷「不給糖就搗蛋」的萬聖節才剛過，台北街頭逐漸瀰漫耶誕氛圍，除了百貨公司擺放巨型聖誕樹，吸引行人目光，商家也開始掛上麋鹿、雪人等耶誕裝飾品，星巴克於今天宣布耶誕檔期將開跑。

星巴克商品部長孫秀蕙說，由於許多顧客表示，嚐到太妃核果風味那提才感受到耶誕節來臨，因此除了經典飲品回歸外，並在部分門市推出限定販售薄荷風味飲品；咖啡杯也因應節慶，換上紅色新裝，呈現出濃濃的耶誕氛圍。

她表示，6日開始的耶誕節檔期除了推出期間限定飲品，也推出北極熊造型的咖啡杯、保溫瓶、咖啡器具等商品，是不少消費者耶誕交換禮物的熱門選項。在節慶拉抬下以及禮物商機，預計耶誕檔期業績將較平時成長1成至2成。

星巴克全台有480間門市，今年較去年增加約30家店。孫秀蕙指出，星巴克目前有210萬會員，預計在耶誕節加持下，年底前將衝上215萬名會員。

除了星巴克，統一超商也因應耶誕節，推出主題咖啡紙杯，而全家超商則因天氣及節慶推出巧克力大賞，販售超過40種巧克力商品。（編輯：林孟汝）1081105