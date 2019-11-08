台北國際旅展 屏東推小鎮漫遊金門抽手機

（中央社台北綜合8日電）由台灣觀光協會主辦，集結世界各國60個特色地區參展的「2019台北國際旅展」今天揭幕。屏東推出恆春、東港及竹田3個經典小鎮漫遊行程；金門則是抽大獎攬客，提供最新手機抽獎。

屏東縣政府交通旅遊處表示，配合觀光局「小鎮漫遊年」，推出恆春鎮親子生態旅遊、東港鎮結合小琉球和林邊的生態遊程，以及竹田客家鄉的鐵道、咖啡及文心蘭花園的客家小鎮漫遊。

交旅處表示，民眾不僅可利用交通部的秋冬旅遊補助揪團到屏東小鎮，除了深度了解純粹樸實的恆春半島，11月起屏東還有「旅遊優惠大富翁」、「小琉球海洋牧民」、「潮玩冬港打鐵之夜」、「LAVA鐵人3項系列賽」、「四重溪溫泉季」及「2019屏東聖誕節」等許多精彩活動。

交旅處表示，屏東攤位現場準備有「旅行萬用盥洗包」、「輕便旅行束口袋」、「東港風情手繪曆」等多樣特色紀念品，讓民眾帶回家留作紀念。

另外，金門縣政府則是推出「秋冬來金，溫暖你心」抽獎，首獎價值新台幣4萬2000元的窖藏30公升金門高粱酒及蘋果手機iPhone 11等大獎，活動到12月31日止。金門縣府觀光處長丁健剛表示，抽獎活動是配合觀光局的國旅秋冬旅遊補助方案所推出的加碼，到年底前凡來金旅遊使用擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠，就有抽獎資格，再使用離島住宿加碼成功者，可再多一次抽獎機會。

金門縣旅行商業同業公會林永標理事長指出，為吸引民眾到金門館參觀及增加買氣，金門館推出金門秋冬遊自由行2天1夜「機+酒」每人2999元起旅展價，旅展優惠方案兩人同行價，現場成交加送成交禮。

金門縣府在旅展現場還有超級限量好禮，提供秒殺級的2020金門馬拉松60個名額讓民眾報名，分全馬10名、半馬30名和11.2公里20名。金門馬拉松將於明年2月8、9日舉辦。

旅展期間每天舉辦4場次好禮大方送活動，參與的民眾有機會獲得金獅影城電影票、台金來回機票、金廈來回船票和金門特產等好康禮。展場還有金門天王貢糖等多項特產免費品嘗和體驗。（編輯：黃世雅）1081108