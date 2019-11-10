中華電信集團婚禮 辦公室戀情18年共結連理

（中央社記者潘智義台北10日電）中華電信今天舉辦集團結婚，65對新人共搭幸福列車浪漫登場，其中更有在公司愛情長跑18年的同事，終於攜手共結連理。

中華電信自2010年至今，10年來共舉辦7屆集團結婚活動，共促成473對佳偶締結連理，今天在圓山大飯店盛大舉辦「中華電信108年員眷集團結婚」，再現幸福傳承。

任職於中華電信國際分公司趙維義，在參加中華電信研究員同仁的一場聚會時，沒想到卻開啟了人生另一趟旅程，認識了陳洵敏。由中華電信牽成良緣，感情深厚的兩人，一路走來相知相惜了18年，愛情長跑終成連理。

黃昭文、曾茹琦則是在中華電信社團活動牽情緣，辦公室戀情超甜蜜，兩人雖同是中華電信研究院同事，但卻是因為公司社團活動才開始熟識，後來透過工作業務上的頻繁接觸，開始產生了愛的火花，進而正式交往。

新人代表賀曉勻與老公木村泰規，則是在沖繩的背包客棧相遇、邂逅，之後透過臉書（FB）展開跨國戀曲，交往期間兩人旅遊足跡踏遍日本、台灣，兩人今天代表民國108年新人上台接受中華電信董事長謝繼茂贈禮，與眾多新人一同分享喜氣。

謝繼茂表示，員工是中華電信最珍貴的寶藏，很高興能親自為這些優秀員工證婚，中華電信一直以來把員工當做家人，讓員工有幸福感和歸屬感，也期盼員工能把這份幸福傳遞給消費者及客戶。（編輯：蘇志宗）1081110