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小腸中風11年無法以口進食 腸移植獲新生

最新更新：2019/11/11 16:16
現年65歲的黃先生（中）11年前罹患小腸中風，小腸幾乎全部壞死切除，無論吃什麼都無法吸收，全部拉光光，僅能仰賴點滴補充營養，所幸靠著小腸移植，重新找回吃飯樂趣。中央社記者張茗喧攝 108年11月11日
現年65歲的黃先生（中）11年前罹患小腸中風，小腸幾乎全部壞死切除，無論吃什麼都無法吸收，全部拉光光，僅能仰賴點滴補充營養，所幸靠著小腸移植，重新找回吃飯樂趣。中央社記者張茗喧攝 108年11月11日

（中央社記者張茗喧台北11日電）65歲的黃先生11年前突然發生小腸中風，小腸幾乎全部壞死切除，無論吃什麼都會在15分鐘內拉光光，長達11年無法以口進食，所幸靠著小腸移植，才重新找回吃飯樂趣。

台北榮民總醫院日前完成建院60年來首例小腸移植，也是全台第二家進行腸移植的醫學中心，今天舉辦記者會慶祝患者重獲新生。

接受移植的患者是今年65歲的黃先生，11年前他突發性腹痛、伴隨大量血便，就醫確診罕見的腸繫膜動脈栓塞，又俗稱「小腸中風」，由於腸繫膜動脈是供應小腸血流的重要血管，阻塞後將使所有小腸壞死，必須手術切除壞死小腸。

北榮外科部兒童外科醫師蔡昕霖表示，一般人的小腸長度約2到3公尺，主要是為了延長食物停留時間，才能充分吸收食物營養，從進食到排出體外約得耗時24小時；但黃先生因小腸壞死嚴重，切到只剩下30公分，不論吃進什麼，過了15分鐘就會通通拉出來，完全無法吸收。

蔡昕霖說，正因怎麼吃、怎麼拉，黃先生根本無法透過吃來維持熱量及水分所需，必須每天打點滴補充營養，但長期注射高濃度營養劑，不僅會導致菌血症、大靜脈栓塞等併發症，也得反覆進出手術室與血管攝影室，更換續命的中央靜脈導管，黃先生甚至因免疫系統失調誘發猛爆性B型肝炎，一次次從鬼門關前救回來。

在這樣的狀況下，小腸移植是唯一解方，但移植小腸絕非易事。蔡昕霖指出，小腸因捐贈者少、移植難度高，等待期間又因反覆感染錯失移植機會，等了3年總算順利移植，重新找回吃東西的樂趣。

蔡昕霖說，小腸中風好發於65歲以上老年人，特別是有心血管病史者，一旦體內有血塊，就可能隨全身血管流到腸繫膜動脈造成栓塞，因相當罕見，目前尚無確切發生率相關統計，僅知發生機率比腦中風低，也無特殊徵兆，無法預防。（編輯：管中維）1081111

今年65歲的黃先生（右）11年前因小腸中風，幾乎切除全部小腸，往後無論吃什麼皆無法吸收，難以以口進食，等待多年才終於完成小腸移植，重獲新生，找回吃飯樂趣。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　108年11月11日
今年65歲的黃先生（右）11年前因小腸中風，幾乎切除全部小腸，往後無論吃什麼皆無法吸收，難以以口進食，等待多年才終於完成小腸移植，重獲新生，找回吃飯樂趣。（北榮提供）中央社記者張茗喧傳真　108年11月11日
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