台中柑橘產量增 擬12月下旬外銷1000公噸

台中市政府與豐原區農會13日舉辦台中柑橘上市行銷活動，椪柑是台灣獨有的柑橘品種，外型圓潤飽滿，也很適合當伴手禮，市府將持續推廣，希望行銷到全世界。中央社記者郝雪卿攝 108年11月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市柑橘種植面積全台最大，加上今年產量增加，現在又是產季，台中市政府今天表示，預計12月下旬外銷新加坡、馬來西亞等國1000公噸，也將於明年初到印尼等國行銷。

台中市政府與豐原區農會今天舉辦台中柑橘上市行銷活動，副市長令孤榮達在會中表示，台中天氣好、水質好、土壤好，生產的椪柑品質也特別好，除了好吃外，椪柑的外型圓潤飽滿，很適合當伴手禮，市府將持續推廣，希望行銷到全世界。

根據農業局統計，台中柑橘主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯區等區域，並以椪柑、茂谷柑與桶柑為大宗，台中更是全台種植面積最大，產量最高地區。

台中市農業局長蔡精強表示，雖然受氣候變遷影響，部分水果產量異常，但今年台中市柑橘產量比去年增加約1成，品質也佳，台北果菜市場批發行情今天是每公斤45元。

蔡精強指出，農業局除將輔導台中農民團體於109年春節前往印尼、新加坡、馬來西亞等外銷潛力市場舉辦椪柑行銷活動，也將辦理外銷補助計畫，預計12月下旬陸續外銷中國、新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊、杜拜等國家或地區共1000公噸。

他說，椪柑是台灣獨有的柑橘品種，市府積極輔導農會行銷椪柑，並將較不美觀的椪柑次級品製成百分百無添加果汁，或製成果乾、軟糖等加工品，創造附加價值，提高農民收益，30日將於台北希望廣場行銷台中椪柑。（編輯：洪學廣/李亨山）1081113