劉奕霆與海外網紅推北北基好玩卡

（中央社記者陳怡璇台北21日電）為擴大北北基好玩卡海外市場、北市觀傳局邀日、韓、新加坡、馬來西亞、泰國，越南網紅實境體驗，和局長劉奕霆「比手畫腳玩台北」，網紅大讚北北基好玩卡折扣多讓旅客省很大。

台北市觀光傳播局表示，「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」已躍升為海外來台觀光客首選，年銷售量上看20萬套。此次海外網紅踩線，第一天體驗「無限暢遊卡」，第二、三天則使用今年7月新上市的「景點暢遊卡」，並結合北北基好玩卡三大重點「景點＋交通＋特約店家」，體驗「只要一卡刷、玩事皆可達」的便利性。

北市觀傳局長劉奕霆以地主的身分與網紅們餐敘，並現場與網紅們「比手畫腳」介紹台北好吃好玩景點，因語言問題，讓來賓在過程中混淆不已，現場笑聲不斷。網紅們表示，只要旅程中嗶卡使用北北基好玩卡，可減少許多溝通誤會。

泰國部落客Nok表示，上次來台錯過了好多美食美景，「這次的體驗全部都補齊了！」必須要把北北基好玩卡推薦給泰國人，完全不需要太過麻煩的規劃，就能享受旅程；南韓台灣旅行研究所的全杓雨大讚北北基好玩卡包含景點、交通，安排行程的自由度很大，很實用。（編輯：李亨山）1081121