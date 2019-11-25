茶葉蛋混售難分新舊 新北消保官要求改善

新北市消保官日前公布市售熟食茶葉蛋抽查結果皆合格，但稽查過程發現超商及大賣場販售茶葉蛋鍋內新、舊蛋雜陳，難以判斷茶葉蛋是否仍在最佳賞味效期，要求各賣場應改善並加裝防塵設施。（新北市法制局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府消保官今天公布市售茶葉蛋抽查結果都合格，但稽查過程發現新舊茶葉蛋混充販賣，無法判斷賞味效期，要求各賣場應改善並加裝防塵設施，以防異物掉入影響衛生。

新北市法制局主任消保官王治宇今天公布針對7-11、全家、OK、萊爾富、大潤發、頂好、家樂福、義美及美廉社等賣場販售的熟食茶葉蛋調查結果都合格。

王治宇表示，肯定業者將生雞蛋、滷包或滷汁等原料自主送檢作為，依據業者提供的茶葉蛋製作流程及委託專業檢驗機構出具報告，顯示蛋的來源皆使用新鮮雞蛋，且運送及貯存過程也遵守食品安全規範。

法制局局長黃怡騰表示，超商及大賣場販售茶葉蛋鍋內新、舊蛋雜陳，難以判斷茶葉蛋是否仍在最佳賞味效期，且茶葉蛋通常與滷汁一起加熱保溫販售，潛藏湯鍋傾倒造成人身傷害安全疑慮。

他表示，蛋夾如未定期消毒或更換，病菌有可能透過蛋夾傳到下一位消費者的手，消費者用手剝開茶葉蛋，可能同時也把病菌吃下肚。另一方面，蛋鍋不像關東煮、熱狗或番薯有加蓋的防塵設施，導致飛沫、頭皮屑及頭髮容易掉入，存在食品安全衛生風險。

法制局表示，已要求業者應儘速改善避免新舊茶葉蛋混充販賣、改善並有防止湯鍋傾倒措施、加裝蛋鍋防塵設施以防落塵及異物掉入。並建議消費者於吃茶葉蛋前應洗淨雙手再剝殼進食，避免搭配白吐司或泡麵等高鈉食物進食，以免攝取過量的鈉。（編輯：李錫璋）1081125