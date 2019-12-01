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彰化竹塘土雞染H5N2禽流感 消毒撲殺2萬多隻

最新更新：2019/12/01 20:26
彰化縣竹塘鄉一處土雞場確診雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所1日完成全場撲殺及消毒作業，共撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年12月1日
彰化縣竹塘鄉一處土雞場確診雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所1日完成全場撲殺及消毒作業，共撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真　108年12月1日

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化縣竹塘鄉一處土雞場出現雞隻異常死亡情形，昨天確診遭H5N2亞型高病原性禽流感病毒侵入，彰化縣動物防疫所今天完成全場消毒，撲殺2萬4980隻土雞。

彰化縣動防所11月27日獲報竹塘鄉一處土雞場出現雞隻異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制，並將病雞送往行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，昨天確診雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動物防疫所長董孟治今天表示，防疫人員昨天開始進行撲殺清場工作，今天完成全場撲殺及消毒作業，共撲殺2萬4980隻土雞。

董孟治說，進入禽流感發生高風險期，加上氣溫逐漸降低、日夜溫差大，易使家禽免疫力下降罹病，養禽業者應注意禽場保暖與通風，落實場內各項軟硬體生物安全措施，並避免家禽與野鳥接觸，以免病原傳入禽場，平時也應嚴格禁止場外車輛及人員進入。

董孟治指出，若發現家禽異常死亡或攝食量、飲水量、產蛋率異常下降，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以利儘早發現疑似案例即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。（編輯：洪學廣）1081201

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