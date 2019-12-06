更多編輯台推薦新聞：
中國活躍網路白目話題 澳學者：具長遠政治目的
國際

中國活躍網路白目話題 澳學者：具長遠政治目的

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實
文化

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

油價9日起估調降3角 95無鉛28.3元

最新更新：2019/12/06 13:30
依照中油油價公式，估9日起汽柴油每公升調降新台幣0.3元，95汽油每公升28.3元。（中央社檔案照片）
依照中油油價公式，估9日起汽柴油每公升調降新台幣0.3元，95汽油每公升28.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）國內油價已經連續4週調漲，下週有望止漲轉跌。依照中油油價公式，估9日起汽柴油每公升調降新台幣0.3元，95汽油每公升28.3元，實際調整金額依中油公司8日中午12時公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估9日起汽、柴油每公升調降0.3元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元。若以此推算，車主加滿50公升油箱，可望省下15元。

美國總統川普暗示美中短期恐難達成貿易協議，打擊市場信心，國際油價下挫。石油輸出國家組織（OPEC）5日在維也納召開會議，同意明年將擴大減產規模，激勵油價微幅上揚，收歛降幅。

根據中油官網，累算至12月5日的7D3B週均價為62.36美元，較上週63.76美元下跌1.40美元；新台幣兌美元匯率30.506元，較上週30.510元升值0.004元。（編輯：林孟汝）1081206

延伸閱讀
開車族加油要快 汽柴油25日起漲1角加油要快 汽柴油18日起漲2角汽柴油價11日調漲2角 98無鉛突破30元關卡

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報