油價9日起估調降3角 95無鉛28.3元

依照中油油價公式，估9日起汽柴油每公升調降新台幣0.3元，95汽油每公升28.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）國內油價已經連續4週調漲，下週有望止漲轉跌。依照中油油價公式，估9日起汽柴油每公升調降新台幣0.3元，95汽油每公升28.3元，實際調整金額依中油公司8日中午12時公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估9日起汽、柴油每公升調降0.3元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.7元。若以此推算，車主加滿50公升油箱，可望省下15元。

美國總統川普暗示美中短期恐難達成貿易協議，打擊市場信心，國際油價下挫。石油輸出國家組織（OPEC）5日在維也納召開會議，同意明年將擴大減產規模，激勵油價微幅上揚，收歛降幅。

根據中油官網，累算至12月5日的7D3B週均價為62.36美元，較上週63.76美元下跌1.40美元；新台幣兌美元匯率30.506元，較上週30.510元升值0.004元。（編輯：林孟汝）1081206