路易莎進駐全台最大蔦屋書店 不排除插旗日本

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）本土咖啡品牌路易莎進駐日本蔦屋書店南港店，路易莎表示，與蔦屋書店合作只是第一步，未來不排除進軍日本，明年海外拓展則以新南向國家為主要目標。

被選為世界最美20間書店之一的日本蔦屋書店，全台最大的南港門市今天開幕，台灣本土品牌路易莎咖啡、小草作等也進駐南港店。

路易莎表示，將閱讀與咖啡完美結合，是打敗眾多敵手，進駐蔦屋的重要關鍵。除了門市空間寬敞，冰滴咖啡牆也是門市一大亮點。

標榜以「平價也能喝到好咖啡」在台灣市場突圍，路易莎董事長黃銘賢今天接受媒體採訪時表示，去年營業額約達新台幣30億元，今年營業額將邁向40億元，年增高達3成，預計在明年年中進行IPO，未來會把公司資訊透明化，受股東檢視。

路易莎在台店數已超車國際咖啡龍頭星巴克，黃銘賢說，至今已有近500家門市，尚有約50家店面正在進行工程中。路易莎目前重點放在優化店舖、提升門市水平，短期將暫緩開放加盟。

路易莎不僅深耕台灣，也跨足海外市場，已在泰國展店，明年以插旗新加坡、馬來西亞為目標。黃銘賢表示，新南向國家具人口紅利，且對咖啡接受度高，而接地氣、本土化是路易莎優勢，新南向國家將是重要發展地區。

他也透露，與日本蔦屋書店合作只是第一步，未來不排除進軍日本；至於中國市場，雖成長潛力大，但因兩岸問題錯綜複雜，仍待持續評估。

星巴克近期與Uber Eats與foodpanda兩大外送平台合作，路易莎是否也將插旗外送市場。黃銘賢回應，曾多次與平台業者接洽，但平台業者抽成高達3成，「等於獲利都被抽走了，對加盟主很不利」。他也強調，不會放棄外送市場，將會考慮自行送餐或是物流車隊合作。（編輯：黃瑞弘）1081206