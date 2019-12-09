屏東可可大放異彩 金牌巧克力賣進量販店

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）屏東可可近年奪下多項大獎，屏東縣政府加速拓展通路，與量販業者攜手成立專區，未來消費者在全台賣場也能買到獲得世界巧克力大賽的金牌商品。

有「巧克力界奧斯卡」之稱的世界巧克力大賽（ICA）日前在瓜地馬拉舉行全球決賽，台灣黑巧克力在眾多商品中脫穎而出，其中福灣巧克力拿下黑巧克力中的最大獎，勇奪「世界最佳黑巧克力」獎。

家樂福今天舉行「巧克力大賞」記者會，屏東縣長潘孟安、家樂福總經理王俊超今天出席，宣布來自屏東的精品巧克力正式在家樂福全台66間門市販售，包含福灣、曾志元、小雨果、JL及TC巧鋪等品牌巧克力。

潘孟安致詞時表示，屏東醞釀可可產業多時，希望推動農業革命，從檳榔廢園開始，到改種經濟效益較高的可可。為了精進屏東可可產業，縣府與工研院合作，循環經濟為主軸，利用回收可可殼，研發各式產品。

潘孟安說，由於屏東緯度較低，不論氣候、地質都適合種植可可，且屏東巧克力百分百使用可可油，台灣巧克力品質獲得國際大獎肯定，更擄獲評審的心，ICA主席在頒獎時指出「台灣巧克力來勢洶洶」。

他說，屏東巧克力一向只在業者個別品牌店面或是網頁才買得到，不過，縣政府搭建平台，並與家樂福合作，消費者可以就近選購。潘孟安也說，有不肖業者以假造網頁銷售屏東巧克力，呼籲消費者千萬別上當。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福持續推動台灣在地物產，也希望讓世界認識台灣優質商品，也讓可可產業取代檳榔產業。

她說，台灣巧克力目前是走精品路線，由於少量製作，每家店面配額有限，家樂福希望藉由品牌故事教導消費者，產品價值更勝價格。雖然台灣巧克力價格偏高，但對商品十分有信心。（編輯：楊凱翔）1081209