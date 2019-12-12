彰縣與工研院推養豬場沼氣發電 豬糞尿再生資源化

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰縣和工研院推動豬糞尿再生資源化，今天舉辦養豬場沼氣發電售電啟動記者會，介紹彰化兄弟牧場建置沼氣發電設備情形，彰縣府指出，目前全縣約有10間養豬場投入沼氣發電行列。

彰化縣政府以及財團法人工業技術研究院，今天在縣府中庭舉辦「彰化縣養豬場糞尿資源化-兄弟牧場沼氣發電售電啟動」記者會，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣政府農業處長邱奕志以及兄弟牧場負責人詹文欽等人。

在記者會上，王惠美、邱奕志等人透過網路和在彰化埤頭鄉的兄弟牧場連線，王惠美按下啟動按鈕，啟動兄弟牧場的沼氣發電設備開始發電。

王惠美致詞時說，彰化縣的養豬頭數排行全台第三，以往大家都對於養豬戶的印象不好，縣府與工研院推廣豬糞尿循環再利用，除了沼氣再利用外，也可以架設太陽能板，希望讓更多農民投入沼氣再利用行列。

邱奕志接受中央社記者訪問時指出，彰化縣的養豬戶約有670戶，目前已有76間養豬場已完成沼氣再利用或發電設備的建置，其中有10場完成發電設備建置，每間養豬場1年約可增加新台幣90到100萬的收入。

邱奕志指出，他們目前輔導養豬頭數3000到4000頭以上的養豬場設置沼氣發電系統，除了今天的兄弟牧場外，還有9間養豬場也計畫設置沼氣發電系統，至於養豬頭數3000頭以下的養豬場，也鼓勵他們裝設太陽能板，希望更多農民投入，讓養豬產業為永續發展盡心力。（編輯：謝雅竹）1081212