腹膜透析隱憂多 北榮引進雲端系統揪錯

（中央社記者張茗喧台北16日電）全台洗腎人數逾8萬人，但僅有8%使用腹膜透析。醫師表示，腹膜透析雖可讓患者在家洗腎，但出問題也難及時發現，北榮今年引進雲端系統，可監測患者洗腎狀況，防釀嚴重併發症。

台北榮民總醫院今天舉辦記者會，北榮內科部腎臟科醫師李國華表示，根據國健署調查，全台20歲以上成人每10人就有1人罹患慢性腎臟病，全台洗腎人口更突破8萬人，並以每年增加1.2萬人速度持續增加；值得注意的是，有高血壓、高血糖、高血脂等三高疾病的患者5年內罹患腎臟病機率分別是一般民眾的1.7、2.4、1.6倍。

多數人都聽過洗腎，卻不見得瞭解為何要洗腎。李國華解釋，每個健康成人都有一對腎臟，位於後腹腔、靠近背部的地方，腎臟主要功能是製造尿液，不僅可淨化血液中的毒素，也能維持水分、體液、電解質平衡，並且調節血壓、血液酸鹼平衡、分泌紅血球生成素等。

李國華說，一顆正常的腎臟大小約為10至12公分，若腎功能長期惡化就會漸漸萎縮，出現水腫、眼皮浮腫、血壓偏高、小便出現泡泡、倦怠及食慾不振、全身搔癢、貧血、頭暈，運動會喘等症狀。

然而，並非所有慢性腎病患者都需要洗腎，李國華指出，慢性腎病依照腎絲球廓清率（eGFR）功能好壞分為5期，一旦邁入第5期，代表身體尿毒素已經無法透過腎臟排除，體內毒素會快速累積、水分也無法排出體外，這時就應考慮是否洗腎或接受腎臟移植。

洗腎共有血液透析、腹膜透析2種，目前血液透析是最多人使用的洗腎方式，患者的手上會裝有廔管，洗腎時會將血管連接到機器，將髒的血液透過機器幫浦過濾，淨化多餘的毒素和水分，再回輸患者體內，每次需打2針、每週需治療2至3次、每次4小時，缺點是必須回到醫院洗腎。

至於腹膜透析只有8%患者使用，洗腎前會在肚子上裝置管路，將乾淨透析液注入腹腔4至6小時排除毒素，再將髒的透析液排出，雖然不需打針，但每天需執行3到4次換液，每次約20至30分鐘，可在家執行。

北榮腎臟科醫師黎思源比喻，洗腎就像近視戴眼鏡一樣，只要經過治療就能恢復正常生活，但老一輩對於腹膜透析有許多迷思，例如擔心肚子上開一個孔容易造成細菌感染，或是認為到醫院洗腎有醫師在比較安全，但實際上血液透析、腹膜透析感染率不相上下，腹膜透析執行起來更有彈性，適合上班族、偏鄉離島居民以及自我照護能力較好的民眾，不必為了每週回醫院洗腎而舟車勞頓。

李國華強調，腹膜透析雖然好處多多，但因患者都在家洗腎，一旦操作不當、機器出問題或是沒確實洗腎等，醫護人員也很難在第一時間發現，若引流量不足、透析液倒吸都可能導致水腫，嚴重甚至可能引發肺積水等嚴重問題。

北榮今年5月首度引進腹膜透析雲端管理系統，患者每次洗腎狀況都會即時傳回雲端，隨時出現任何問題，醫護人員都能第一時間收到警訊，並即時電訪關心，至今已有40多名病人使用此系統。

李國華提醒，三高患者、蛋白尿患者、有腎臟病家族史者、吸菸者、痛風患者、長期服用藥物者都是慢性腎病高危險族群，務必提高警覺。（編輯：管中維）1081216