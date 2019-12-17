淡水日本警官宿舍開放參觀 3大特點不可錯過

新北市歷史建築「淡水日本警官宿舍」修復工程自107年1月啟動，現已完工，17日起重新對外開放參觀。中央社記者葉臻攝 108年12月17日

（中央社記者葉臻新北17日電）新北市立淡水古蹟博物館今天舉辦「淡水日本警官宿舍」揭牌儀式，宣布新北市唯一一間高階警官宿舍即日起免費開放，3大特色包括雁行式氣窗、加寬的緣側及後院防空洞。

淡水古蹟博物館表示，淡水日本警官宿舍位於新北市淡水區中正路12巷5號，興建於日治初期，當時是淡水郡役所警察課長的宿舍，二戰後由國民政府接收，繼續提供給當時的台北縣政府警察局使用，作為淡水警察分局分局長宿舍，總共歷經12位課長及5位分局長。

淡水日本警官宿舍在民國96年12月28日正式公告登錄為新北市歷史建築，修復工程自107年1月啟動，在今天重新開放並提供免費入館。

淡水古蹟博物館表示，淡水日本警官宿舍是新北市唯一一間高階警官宿舍，3大建築特色包括有雁尾造形的雁行式氣窗，引導雨水流動外，西洋式的上下懸窗更是獨特。

另一特色是休憩賞景的緣側有加寬，淡水古蹟博物館表示，在國民政府時期，當時的淡水分局長孫肇的太太很喜歡跳舞，為了讓她能有更寬敞的空間習舞，才特地增建加大，緣由相當浪漫。

第3個特色是位在宿舍後方、依山而建的專屬防空洞，特別使用水泥強固，可顯見當時警官身分的重要性，淡水日本警官宿舍開放時間為週一到週五上午9時30分至下午5時，週六、週日延長開放到晚間6時，歡迎有興趣的民眾前來欣賞建築之美。（編輯：方沛清）1081217

淡水古蹟博物館表示，淡水日本警官宿舍位於新北市淡水區中正路12巷5號，興建於日治初期，經修復後17日日起免費開放，3大特色包括雁行式氣窗、加寬的緣側（圖）及後院防空洞。中央社記者葉臻攝 108年12月17日