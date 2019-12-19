台大癌醫建物冠郭母名 郭台銘盼終結乳癌

（中央社記者陳偉婷台北19日電）台大癌醫以鴻海創辦人郭台銘母親初永真之名，將醫療大樓命名「永真」。初永真今天出席典禮，雖坐輪椅但氣色好。郭台銘繫上亡妻林淑如送的皮帶，心繫乳癌醫療，盼減病人痛苦。

台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院上午舉行「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮。醫療大樓名為「永真」，是台大為感念永齡健康基金會創辦人郭台銘捐贈癌醫的善行，以初永真之名為大樓冠名。

高齡90餘歲的初永真也親臨揭幕典禮，雖坐輪椅，但氣色好，與郭台銘的互動備受媒體關注。

台灣大學校長管中閔致詞時也特別向初永真致意，非常榮幸看到初永真出席，且身體狀況好，「一餐可以吃2碗乾飯」，令人佩服。

郭台銘致詞時表示，選在12月19日舉行揭幕典禮，是一個令人興奮的日子，也是他感傷的日子，因為這天是他先妻林淑如70歲的冥誕，希望將癌醫的成果，獻給林淑如當生日禮物。他今天出門前還特別找出林淑如之前送的皮帶並繫上，表達對亡妻的思念。

有感於過去林淑如和弟弟郭台成辛苦的抗癌過程，讓郭台銘決定捐贈癌醫。郭台銘說，親人的離開帶來的不只是沮喪、感傷，也讓他決定將親人遭遇到的困難、痛苦的抗癌經驗，轉化成對後續病人的協助，希望藉由新的醫院、醫療平台，讓台灣未來減少乳癌發生，讓乳癌變成慢性病。

郭台銘致詞時也特別談到初永真：「如果沒有媽媽當初給的10萬元，就沒有今天的我。」也感謝媽媽盛裝出席冠名典禮，且將名字「借給」癌醫。媽媽的名字「永真」對醫療來說也很符合且有意義。

台大癌醫院長鄭安理說，為了冠名一事跟郭台銘溝通許久，但都未獲同意；郭台銘說，本來反對以親人的名字冠名，認為毋須沽名釣譽，但被台大校長管中閔說服。有一天管中閔打電話給他，他原以為是癌醫錢又不夠了，後來才知道是為了冠名的事情。這次媽媽的名字出借，是給管中閔面子。

郭台銘致詞時也特別提到，今天的典禮原邀台北市長柯文哲與會，希望提醒柯文哲，要注意市政建設的行政效率，但柯文哲有公務而不能來。

鄭安理致詞時則說，冠名的意義非常重要，醫院的名字會一直流傳，不會凋零，且當醫院同仁看到「永真」，會提醒大家，面對病人時，不只是看到一個病人，病人的背後有深愛他們的配偶和子女。透過冠名把社會愛的力量傳達出去，也對醫護人員潛移默化。

台大癌醫未來還將建置輻射治療與質子治療中心，鄭安理說，期許未來癌醫能成為世界第一的癌症中心。郭台銘也指出，未來5G可以協助醫療產業運用，讓大數據協助病人獲得更優質的醫療服務。（編輯：葉俐緯）1081219

國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院19日舉行「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮，永齡健康基金會創辦人郭台銘（後左）偕妻子曾馨瑩（後右）及母親初永真（前左）出席。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日

國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院19日舉行「永真健康醫療大樓」冠名儀式，永齡健康基金會創辦人郭台銘（右4）偕同母親初永真（前）、妻子曾馨瑩（右3）出席，與台大醫學院院長倪衍玄（右2）、台大癌醫中心醫院院長鄭安理（右）與台灣大學校長管中閔（左4）等人合影。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日

國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院19日上午舉行「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮，台灣大學校長管中閔（左4）、永齡健康基金會創辦人郭台銘（左6）、郭台銘妻子曾馨瑩（左7）與高齡90餘歲的郭台銘母親初永真（前右2）都親臨揭幕典禮。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日

國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院19日上午舉行「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮，永齡健康基金會創辦人郭台銘（左）偕同母親初永真（中）、妻子曾馨瑩（右）出席並合影。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日

國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院19日上午舉行「永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕」典禮，永齡健康基金會創辦人郭台銘（中）偕同母親初永真（背對者，中）、妻子曾馨瑩（後左2）出席，郭台銘細心為行動不便的母親移動座位。中央社記者王騰毅攝 108年12月19日