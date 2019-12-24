水肥業者排廢油污染大坑溪 北市環保局開罰撤證

（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市環保局今天表示，接獲通報雙北交界大坑溪有油污，經查後為一水肥業者偷倒廢油，已開罰及撤證，並緊急設攔污索防止油污擴散到下游，且通報新北環保局。

台北市環保局表示，昨晚接獲民眾通報，雙北交界大坑溪有油污，立即派員調查，但因天色昏暗無法辨識。今天上午再沿大坑溪往上游查找，在南港區舊莊街二段巷內發現一輛水肥業者7.4噸槽車，附屬輸送管線有油漬殘留，現場也有清洗油污痕跡，該業者已坦承偷排油。

環保局表示，將依違反水污染防治法第30條第1項第2款規定告發，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；依廢棄物清理法第42條及公民營清除處理辦法第27條第1項第5款規定，撤銷業者丙級廢棄物清除許可證，於5年內不得以相同或類似機構名稱及相同統一編號申請該業務許可；其負責人於5年內不得重行申請為清除、處理機構之負責人。

此外，大坑溪旁河面河岸旁植物及河床低淺處有油污油漬殘留，環保局立刻於宜興橋下設立攔污索，阻卻油污往下游擴散，並啟動雙北合作機制通報新北市環保局，後續將透過雙北稽查通報平台持續監控，並向業者求償。（編輯：李錫璋）1081224