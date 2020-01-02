轉職潮蠢蠢欲動 調查：87%上班族想跳槽

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）農曆年前後常會掀起轉職熱潮，調查顯示，因為薪水太低、產業前景不佳，有87%上班族想跳槽，平均期待薪資約4萬元，不過，與企業開出平均薪資3.4萬元，仍有一段差距。

yes123求職網今天公布「鼠年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」。調查顯示，有高達90.3%企業透露今年第一季有徵才計畫，徵才意願高的業別包含餐飲住宿與休閒旅遊、批發零售與貿易、科技資訊以及傳統製造業。

根據調查，企業第一季開出職缺平均薪資為新台幣3萬4477元，略高於去年同期的3萬4134元，創7年以來同期新高。

農曆年前後通常會有一波轉職潮，調查顯示，87.7%上班族透露有計畫今年第一季換工作，其中34.8%已開始投履歷。跳槽原因包含目前薪水太低、公司未來沒有發展性、擔心行業前景、工作量太大、工作時間太長等。

yes123求職網發言人楊宗斌說，除了預估外銷訂單有望回溫，總統大選後企業不再有觀望氣氛，加上年節效應，內需市場轉趨熱絡，致企業提升徵才需求。

不過，勞工對月薪期望值平均達4萬661元，勞資雙方「月薪差距」達6184元，yes123認為，若上班族想立刻媒合換工作，其實不太容易。

yes123求職網在去年12月11日至12月24日進行「鼠年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，會員有效問卷共1256份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77個百分點；企業有效問卷共903份，信心水準為95%，誤差值為正負3.26個百分點。（編輯：林孟汝）1090102