彰化秀傳醫院醫檢師節拍微電影 籲重視C肝篩檢

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）今天是醫檢師節，彰化秀傳醫院檢驗科舉辦活動及拍攝微電影，宣導防治C型肝炎的重要性；彰化秀傳醫院檢驗科主任楊玉英表示，讓醫檢師走出檢驗室，提醒民眾重視C型肝炎篩檢。

彰化秀傳醫院檢驗科今天上午在醫院大廳舉辦醫檢師節慶祝活動，醫檢師們以活力四射舞蹈為活動揭開序幕，也公開檢驗科拍攝以C型肝炎病患為主題的微電影，參加活動的貴賓則有彰化秀傳醫院院長楊基滐、彰化秀傳醫院檢驗科主任楊玉英等人。

楊玉英接受媒體聯訪表示，今天是醫檢師節，因此特別安排醫檢師們走出檢驗室，向大眾宣導防範C型肝炎的重要性，因為C型肝炎目前沒有疫苗，且症狀不明顯，幸好現在有新藥上市，因此要提醒民眾重視C型肝炎篩檢的重要性。

楊基滐指出，民眾如果感到腹部不適、噁心嘔吐或是容易疲勞，就要小心是C型肝炎，而為了提醒大家重視C型肝炎，檢驗科特別拍攝微電影，引述一名40多歲男子睡不好，常感到疲勞、噁心嘔吐，最後在球場上暈倒送醫，經抽血檢查才發現C型肝炎檢測為陽性，藉此提醒民眾了解早期篩檢、早期診斷的重要性，遠離肝硬化及肝癌風險。（編輯：洪學廣）1090114