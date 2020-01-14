林口社宅招租抽籤出爐 幸運兒2月3日起實地看屋

（中央社記者吳柏緯台北14日電）林口社宅的第2波招租今天抽籤，共計抽出756戶幸運兒。住都中心表示，中簽申請者2月3日起可看屋，最快在3月1日就可以入住。

林口的世大運選手村社會住宅第2波招租共釋出756戶，面積從42坪到55坪不等，租金為新台幣1萬3000元到2萬元。國家住宅及都市更新中心指出，共有852件申請，經過資格審查後，於今日抽籤選出756戶幸運申請者。

住都中心指出，抽籤現場規劃3間實品屋及5間空屋供民眾參觀，同時也有線上平台業者媒合家具、電信業者設攤說明優惠方案，讓幸運中簽的申請人在參觀時，同步規劃未來的居家布置。

住都中心表示，今天抽籤結果出爐後，1月15日起將會寄送「通知單」及「看/選屋/簽約公證點交」等文件給符合資格的申請人，合格申請人可於2月3日到2月6日現場看屋、2月10日到2月13日選屋，並決定3月1日或4月1日入住。

住都中心說明，林口社宅是台灣目前最大規模的社會住宅，已有1695個家庭入住，包含便利商店、生鮮超市、牛排館等連鎖餐飲店陸續開張，生活機能便利。此外，新北市政府協力合作的庇護工場、長照管理中心暨銀光咖啡館、非營利幼兒園、身障日照空間也已陸續進駐營運；勵馨基金會、無子西瓜、麥子園等NPO團體則能提供長者日常關懷、學童課後照護等各類社會服務，建構起林口社宅綿密的社福網絡。（編輯：林孟汝）1090114