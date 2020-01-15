合歡山結冰未融車易打滑 台14甲及台8線夜間封閉

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）合歡山台14甲39公里處，落鷹山莊下坡路段，因部分融冰未退，近50多輛通行汽機車打滑，甚至摔車。公路總局調派鏟雪車清除結冰，警方現場交管，預計傍晚5時起預警性封路。

公路總局昨晚在省道台14甲線翠峰到大禹嶺，以及台8線榮興村到大禹嶺路段，實施道路預警封閉。上午7時多開放通行後，多處背陽面路段融冰未退，導致多部車輛通行後打滑受困。

前往協助打滑車輛事故排除的花蓮新城警分局合歡所副所長阮漢魁，他接受中央社記者採訪表示，由梨山往花蓮方向的民眾原本都有加裝雪鍊，過往行車經驗，通過大禹嶺後路況就會穩定，不少民眾拆掉雪鍊，沒想到後方路段路面結冰未融，致使打滑事故頻傳。

阮漢魁說，其中台14甲39公里處位在背陽面，路面結冰加上陡坡路段，短短30公尺，上午就有約50輛汽機車打滑受困，也有不少機車騎士因此摔車。公路總局調派鏟雪車刮除靠山車道路面結冰，雪鍊業者也到場加裝雪鍊，直到下午接近3時許才陸續排除受困車輛。

公路總局下午發布新聞稿指出，台14甲線39公里落鷹山莊附近下坡路段因位於背陽面，路面結冰仍遲未溶解，下午1時起限加掛雪鍊車輛通行，傍晚5時起封閉台14甲線36.8k（小風口）至41.7k（大禹嶺）路段，預計明天上午7時視實際路況解除封路。1090115