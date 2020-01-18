台東鳳梨釋迦質優價穩 新春送禮事事佳

目前正值台東鳳梨釋迦盛產季節，農糧署東區分署表示，鳳梨釋迦不僅風味好，也有「事事佳」的美意，今年價格穩定，是春節送禮、自用皆宜的國產優質水果。（農糧署提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）每年新春正值台東鳳梨釋迦盛產季節，農糧署東區分署今天表示，鳳梨釋迦有「事事佳」美意，今年價格穩定，是春節送禮自用皆宜的國產優質水果。

行政院農業委員會農糧署東區分署表示，鳳梨釋迦主要栽培於台東縣，至民國108年種植面積已達2756公頃，為台東縣重要的經濟作物，占全國種植面積98%，主要以11月至翌年4月間生產的冬期果品質最佳。

東區分署表示，近幾年農糧署積極輔導鳳梨釋迦農友成立集團產區，導入產銷履歷制度及有機友善耕作方式，生產安全、高品質的果品，透過分級制度提供規格化的鳳梨釋迦供應國內、外市場，目前通過產銷履歷面積達149公頃，且持續增加中。

東區分署指出，農糧署自93年起輔導農民辦理外銷並積極開拓新市場，成果良好，外銷量自93年的18公噸攀升至108年的1萬2758公噸，出口數量逐年成長，主要銷往中國、加拿大、俄羅斯、馬來西亞等多個國家。

東區分署表示，鳳梨釋迦由於果肉較大目釋迦有彈性，甜中帶酸，果肉富含鉀、維生素C、蛋白質及纖維素等營養元素，且相較其他水果，其水分少，熟成後甜度與消費者口味符合，口感又軟嫩，因此深受喜愛。

東區分署指出，選購鳳梨釋迦時以果型圓整端正、黃（淺）綠色、無病蟲害斑或擦傷之硬熟果為佳。鳳梨釋迦為後熟型果實，於室溫下軟熟後即可食用，已成熟未食用完畢的果實可放置冰箱保存，而未充分成熟的果實請勿放入冰箱，也不要使用保鮮膜或塑膠袋密封，否則會導致果實變黑及無法後熟。

東區分署表示，想品嚐在地好滋味的朋友，不妨向台東各產地農會洽詢。（編輯：唐聲揚）1090118