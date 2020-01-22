台首例確診武漢肺炎 中市成立二級應變指揮中心

（中央社記者郝雪卿台中22日電）因應國內出現境外移入武漢肺炎確診病例，台中市長盧秀燕今天召開疫情應變會議，成立二級疫情應變指揮中心，由市長擔任指揮官，盼能讓各地遊客安心到台中看台灣燈會。

台中市政府上午召開因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變會議，由盧秀燕主持，並邀集市府各局處首長、轄區指定隔離醫院、各醫師公會、中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等與會，報告疫情現況、防治事項及任務分工等。

盧秀燕表示，春節連假將到來，隨著返鄉人潮增加，台中市又舉辦台灣燈會，為了讓各地遊客安心到台中市旅遊，市府決定拉高防疫層級，成立二級疫情應變指揮中心，由市長擔任指揮官，以最高規格及最嚴謹態度面對疫情，寧願「過度準備」、拉高層級，讓市民安心過好年。

黃高彬指出，過去台灣防治SARS不知道病毒是什麼，這次知道是新型冠狀病毒，中部地區從機場進來的可疑個案將優先收治於童綜合醫院、光田綜合醫院，一般診所發現可疑病例，則請患者先戴上口罩，再轉送大醫院。

黃高彬也建議各大醫院，隨時注意醫護人員及員工訓練，包括院內清潔人員、保全人員都需教育訓練，現在最重要的是各醫療院所好好把關，找出指標病人，感染封鎖也非常重要，避免散播病源。

台中市衛生局表示，台中市有15家指定隔離醫院，共有95床負壓隔離病床，相關防疫物資都已整備完成，全員待命，而台中市先前有2名具武漢旅遊史的可疑個案，都已排除感染武漢肺炎，確診是罹患流感。（編輯：洪學廣）1090122