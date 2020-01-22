亂傳武漢肺炎疫情假訊息 指揮中心提醒會觸法

台灣21日出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，疾病管制署副署長莊人祥22日說，病患目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，狀況穩定。目前還有12名疑似病例隔離檢驗中。中央社記者吳欣紜攝 109年1月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）台灣有武漢肺炎確診病例，「某醫院收治疑似病例已管制」、「病人進去就出不來」的假訊息齊飛。中央流行疫情指揮中心今晚發布聲明嚴斥，提醒民眾切勿轉傳假訊息，以免觸法。

近日有網友在社群網站及軟體上散布內容提及「某醫院因收治疑似病例，已實施管制」、「病人進去就出不來」等相關不實訊息的錄音檔，中央流行疫情指揮中心晚間發布聲明，嚴斥該言論屬不實訊息，提醒民眾勿再轉傳、散播。

指揮中心發言人莊人祥表示，錄音檔中提及的急診就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，都是醫院的防治因應工作，是可能有發燒病患來就醫的感染管制措施，並非收治疑似或確診病例才有的特殊措施。

莊人祥說，若醫院有確診病例，將會在負壓隔離病房接受治療，不會留置在急診，更不可能讓就醫民眾看見。

中央流行疫情指揮中心再次呼籲，指揮中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布。

莊人祥說，民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第5款規定。（編輯：葉俐緯）1090122