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武漢肺炎疫情專區
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體檢驗為新型冠狀病毒，與引爆致命的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）的禍首屬同一家族。台灣也出現武漢肺炎確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情專區8/35

走過抗SARS 醫師呼籲別讓人性擊垮防疫

最新更新：2020/01/22 13:37
台灣有武漢肺炎病例，不少民眾擔心疫情，也質疑染病台商不該回台。圖為疾管署在空橋門口增設簡單檢疫站，針對武漢直飛台灣班機登機檢疫。（中央社檔案照片）
台灣有武漢肺炎病例，不少民眾擔心疫情，也質疑染病台商不該回台。圖為疾管署在空橋門口增設簡單檢疫站，針對武漢直飛台灣班機登機檢疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北22日電）台灣有武漢肺炎病例，不少民眾擔心疫情，也質疑染病台商不該回台。走過SARS的醫師陳志金說，「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，呼籲民眾放下指責，以免病人不敢通報而隱匿。

台灣出現1例境外移入的武漢肺炎確診個案，為55歲台商。她在武漢發病後，因不信任當地醫療，發病9天後搭機回台。在機上全程戴口罩，僅吃飯時拿下口罩，且主動跟檢疫人員告知身體不適，在機上即被後送隔離。

首例確診個案公布後，引起不少民眾擔憂，出現「已經生病為何要搭機回台？」「她太自私」「不顧別人死活」等譴責言論。也有家長擔心，「現在台灣有疫情，還能帶小孩出門嗎？」等焦慮。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今天在臉書發文指出，「會擊垮我們的是人性，不是病毒！」民眾會有譴責確診台商的反應，是因為對未知疾病感到恐懼。

當年SARS疫情在台灣爆發時，陳志金是其中一名台大醫院胸腔科總醫師，身處「重災區」，醫師2人一組，每天巡視，也每天都經歷好幾回「未爆彈」。台大更因此經歷首次關閉急診2週的紀錄。

陳志金說，面對未明的疫情，他沒有看到醫護當逃兵，儘管台大醫院有病例，醫護仍積極到醫院學習SARS的診斷和治療。因為醫護都相信，生病的同仁不會隱匿，會主動通報被隔離，大家也會全程做好防護、戴好口罩。

陳志金說，醫療人員因為了解，不會恐慌，但民眾不同，過度恐懼會綁架理性。如當時有民眾知道他是醫療人員，不讓他進餐廳用餐；有醫師的小孩，因家長是醫療人員，竟被勸「不要來上學」。有民眾因家人被隔離，全家被鄰居排擠。

「這些都是因無知而產生的過度恐懼，這些都是人性！」陳志金說，加強對民眾宣導，減少民眾對病人、甚至是醫療人員及家人的歧視，很重要。當社會出現譴責被感染者時，疑似被感染者會因為害怕被歧視、被攻擊、被隔離，而選擇隱匿不就醫，更有疫情擴散風險。

陳志金說，在SARS期間，就發生過因病人害怕被診斷出來、害怕被鄰居知道，而連夜從台北坐客運南下就醫，結果造成同車多人被感染；SARS初期，也因民眾恐懼而大量採購口罩囤積，讓醫療人員嚴重缺乏口罩。

陳志金呼籲，病毒會挑選人性最脆弱的時候，乘虛而入；對疾病的正確認知，「能夠避免我們成為比病毒還可怕的人」，唯有大家摒棄互相的猜忌與不當指責、團結一致、對疾病有正確的認知、配合防疫政策，才能戰勝病毒。

一名走過抗SARS的前護理師也在臉書社團分享，當年SARS爆發，身邊發生很多悲傷的故事。有護理師被男友「分手」，甚至因照顧病人的壓力太大選擇結束生命；有護理師不敢回家，怕帶病毒給家人；也有護理師回家，結果被鄰居罵：「身上都是病菌，要害死人嗎？」

這名前護理師表示，那段時間，她沒有放棄護理放棄人性。因為相信，只要努力，都會過去的。但現在類似的事件感覺又要來襲，社會輿論充滿猜忌、害怕和絕望。

前護理師表示，疫情來襲，除了戴好口罩，勤洗手，保持充足睡眠及運動增加抵抗力，「不要放棄關懷別人的心，不要忘記對彼此的友善」，不要讓世界剩下猜忌、絕望及憤怒。可以害怕，但不要讓恐懼影響變成憤怒、驚慌，因為那對增加免疫力沒有幫助。（編輯：管中維）1090122

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