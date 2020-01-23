武漢管制交通禁居民離開 世衛認有助防疫情擴散

（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，中國已在武漢市採取管制對外交通等措施，控制新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，這有助將疫情在國際進一步擴散的風險「減到最小」。

武漢市肺炎疫情防控指揮部已發布通告表示，自23日上午10時起，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離開武漢通道暫時關閉。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）讚揚這是「非常，非常有力的措施」，顯示中國致力控制疫情，將可「把疫情擴散國際的機會減到最小」。

湖北省的武漢市有1100萬人口，省政府稍早召開新聞發布會證實，至晚上8時，湖北省累計通報新型冠狀病毒感染確診病例444例，死亡17例。而據路透社報導，中國至今確診病例已超過540個。

世衛組織官員表示，他們尚未見到2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）出現第三代或第四代人傳人現象，或是在已遭疫情波及的國家出現人傳人現象。

譚德塞今天在日內瓦召開緊急委員會會議，討論如何因應2019新型冠狀病毒疫情，但並未決定立即宣告這是「國際關注公共衛生緊急事件」，明天將繼續開會討論再作決定。

他強調，他極為重視這項決定，因此要做適當考量和取得充足資訊後，才準備做出決定。（譯者：林治平）1090123