摸完黃金博物館黃金 瑞芳男子刮中200萬頭獎

（中央社記者韓婷婷台北24日電）農曆春節刮刮樂彩券買氣旺，一週大約有4至5天會到投注站報到的一名年約50歲的男性常客，趁小年夜假期先到黃金博物館摸了黃金後，幸運的刮中「刮刮金樂透」200萬頭獎。

根據「雅屋彩券行 」店員描述，刮出大獎的是一位年約50歲的男性常客，刮出大獎當天連同中獎人共有3組客人在現場玩「刮刮金樂透」，3組客人很快就快把一整本刮完，剩最後一張時，中獎人說「我剛剛才去黃金博物館摸黃金，有黃金的加持，今天一定會中頭獎，這最後一張留給我刮吧！」

旁邊的人聽到還開玩笑說「你摸的是哪種黃金啊」。

彩券行說，在刮的當下，中獎人臉色紅通通的，刮完就靜靜離開，過沒多久等投注站人潮較少時又返回，請店員幫忙再次確認中獎金額，店員接過來一看票券上的代號「TOP」，馬上跟中獎人恭喜刮中頭獎200萬。

投注站店員回想，刮出大獎的當天早上下了一場大雨，大約下了10幾分鐘後，天空突然放晴，陽光將整個天空照得閃閃發亮，店內有位客人直說會有好運發生，原本店員沒放在心上，沒想到當天真的刮出大獎。

店員開心的指出，投注站位在瑞芳火車站附近，很多遊客去黃金博物館後都會到店內試手氣，店內最近運勢特別旺，上個月17號才剛開出今彩539頭獎，沒想到又有客人刮中刮刮樂頭獎200萬，直呼真的是太幸運了。（編輯：蘇志宗）1090124