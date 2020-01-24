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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/46

快速區分武漢肺炎與流感 公費克流感用藥對象擴大

最新更新：2020/01/24 16:49
中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，由監測應變官、疾管署副署長莊人祥出面說明武漢肺炎疫情最新狀況。中央社記者王騰毅攝 109年1月24日
中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，由監測應變官、疾管署副署長莊人祥出面說明武漢肺炎疫情最新狀況。中央社記者王騰毅攝 109年1月24日

（中央社記者汪淑芬台北24日電）嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天宣布，為快速區別武漢肺炎與流感的診斷，2月底前，公費流感抗病毒藥劑，擴大用藥對象且不限國籍，無健保外國人也適用。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，衛福部疾病管制署副署長莊人祥說，春節期間適逢中國大陸新型冠狀病毒肺炎流行，為快速區別春節期間中國大陸回台發病者為流感或新型冠狀病毒鑑別診斷，同時減輕急診壅塞負擔，今天起至2月29日，公費流感抗病毒藥劑新增擴大用藥對象。

莊人祥說，只要醫師是臨床評估符合流感診斷者，不論國籍，在提供公費流感抗病毒藥劑的醫療院所，就可用公費克流感藥劑，沒有健保卡的外籍人士也適用（編輯：李亨山）1090124

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心24日宣布，為快速區別武漢肺炎與流感的診斷，2月底前公費流感抗病毒藥劑擴大用藥對象且不限國籍。（中央社製表）
嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心24日宣布，為快速區別武漢肺炎與流感的診斷，2月底前公費流感抗病毒藥劑擴大用藥對象且不限國籍。（中央社製表）
流感接種單位查詢
  • 可參考疾管署網頁地圖查詢接種地點，或可透過防疫專線1922、LINE聊天機器人「疾管家」詢問最近的接種地點
  • 符合接種資格者，衛生局也會通知戶籍地
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