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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/46

因應武漢肺炎疫情 通報病例定義放寬

最新更新：2020/01/24 17:24
中國武漢肺炎相關疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，監測應變官莊人祥（中）會中呼籲，從中國返台民眾即便無症狀也建議自主管理，避免到人口密集處、搭乘大眾運輸，外出應戴口罩。中央社記者王騰毅攝　109年1月24日
中國武漢肺炎相關疫情仍持續延燒，中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，監測應變官莊人祥（中）會中呼籲，從中國返台民眾即便無症狀也建議自主管理，避免到人口密集處、搭乘大眾運輸，外出應戴口罩。中央社記者王騰毅攝　109年1月24日

（中央社記者汪淑芬台北24日電）因應中國武漢肺炎疫情，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天宣布，調整武漢肺炎通報病例定義，放寬為「發燒或急性呼吸道感染」。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，衛福部疾病管制署副署長莊人祥說，為涵蓋少數部分有武漢旅遊史的輕微發燒、但有呼吸道感染症狀疑似個案，調整病例定義，將原本「發燒且急性呼吸道感染」，放寬為「發燒或急性呼吸道感染」。

莊人祥呼籲，民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩；自中國其他地區回國無症狀者，避免至人口密集處及搭乘大眾運輸工具，若要搭乘，應戴口罩。

中央流行疫情指揮中心統計，目前共通報134名武漢肺炎個案，昨天新增70名；不過，至今仍只有一名21日確診的病例，而通報的個案中，27名已排除、106名隔離檢驗中（21例初驗是陰性，其他仍待驗）。

莊人祥說，確診的病例目前持續在醫院負壓隔離病房治療中，而46名與確診病例接觸者中，先前輕微咳嗽而無發燒者已恢復，但昨天又有一人出現發燒症狀，其他都無異常。

中央流行疫情指揮中心表示，民眾無需特意至國內8家新型冠狀病毒指定檢驗機構的醫院就醫，在全國所有醫療院所就醫時，只要經醫師判斷符合通報定義，皆可採檢送驗至疾管署或8家新型冠狀病毒指定檢驗機構，進行檢驗。（編輯：謝雅竹）1090124

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