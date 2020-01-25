展望金鼠年 黃金王子：金價可望緩漲至1675美元

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）展望2020年「金鼠年」金價走勢，台銀貴金屬部副理楊天立表示，在全球風險性因素及資金面帶動下，樂觀看待金價走升，但漲幅將比2019年趨緩，最高有望上探每英兩1600至1675美元。

接近農曆年，黃金價格漲跌互見，如中東地區爆發緊張局勢，地緣政治緊張局勢促使國際金價漲至4個月高點，而中國爆發武漢肺炎，疫情可能會損害假日高峰期實物黃金的市場需求，金價回吐漲幅。

有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，回顧2019年金價於5月至9月飆漲，漲幅逾23%，之後向下修正，盤整打底，並於在1450美元形成下檔支撐，預估2020年金價最低應不會跌破此價位，向上則有望攀升至1600美元至1675美元，換算漲幅約一成多，比起2019年的劇烈波動，相對將呈現緩漲。

楊天立分析，預估金價將呈現緩漲主因在於，各項全球性及地緣政治風險因素以及低利率環境，加上資金面挹注，可望持續支撐金價走揚，不過，相對從供需面來看，2020年黃金現貨供給仍將略大於需求，難帶動金價走升。

楊天立進一步向中央社記者表示，2020年帶動金價走勢的主力仍在於資金面，最大的兩股力道來自各國央行購買黃金及黃金ETF買盤。其中，在央行動作方面，基於避險需求，2019年各國央行黃金購買量持續較2018年增加，預估2020年購買量仍將維持高點，規模有650公噸潛力。

楊天立指出，有鑒於世界金融情勢變化劇烈，各國央行、尤其是新興國家，紛紛在外匯存底中增加黃金比重，以分散風險，同時，未來一旦爆發貨幣戰、金融戰，增持黃金有助於增強防禦能力。至於黃金ETF買盤，基於分散風險及投資性需求，預估2020年仍將維持一定動能。

從黃金現貨供需來看，楊天立認為，在供給仍略為大於需求前提下，對2020年金價影響有限。首先在供給面，預估2020年黃金生產量約為3000公噸左右，雖然增速變慢，但並未大幅減少。

至於需求面，過往的黃金消費大國印度，在國家政策引導、增加黃金持有稅負下，需求仍將明顯呈現衰退，另一消費大國中國，則因經濟體質調節，目前看來購買動能也不強，雖然2020年可望比2019年購買量微增，但仍難敵印度方面減幅。

楊天立表示，對於2020年風險，市場有存在不同看法，美中貿易戰仍是關注焦點，雖然達成第一階段協議，但後續仍要看實際發展，並非簽了就代表貿易戰風險就消失；其次，擔憂美國經濟數據是否真正穩健，加上低利率、負利率、殖利率倒掛等現象，也讓市場懷抱一定風險意識。

楊天立指出，此外，各區地緣政治緊張，若因此產生通貨膨脹，可能帶動金價上漲，反之金價則將受到壓抑；另一個指標為鈀金、白銀等貴金屬價格走勢，如果上漲，也會帶動金價走升。

針對投資人，楊天立提醒，2020年短線操作將比2019年更為困難，除非遇到很大事件，金價才會波動加劇，因此，若以短線投資獲利為目的者，應特別留意風險，需要更有耐心。若想選擇相較安穩作法，可定期定額投資，一方面避險，未來也有獲利空間，更積極型的投資人，則可考慮投入黃金期貨或衍生性金融商品。

基於分散風險考量，楊天立建議，目前投資組合之中沒有黃金的投資人，應思考增持黃金，視整體投資組合的風險高低，配置黃金占整體投資組合比重約5%至10%。（編輯：林孟汝）1090125