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年節護食安 行政院：已在港口機場加強查驗

最新更新：2020/01/26 11:29

（中央社記者游凱翔台北26日電）行政院食品安全辦公室今天表示，為維護年菜料理食品及春節應景食品安全，政府已在港口、機場加強查驗輸入食品，也籲國人購買年節產品時多比較，並優先選擇國產及信譽良好商家。

行政院食安辦發布新聞稿表示，為維護年菜料理食材及春節應景食品安全，政府在港口、機場加強查驗輸入產品，也對年節食品製造端、販售端及餐飲端進行相關稽查作業，呼籲國人購買年節產品時多看、多比較，優先選擇國產品及信譽良好的商家，牢記選購原則，希望享受美食也兼顧運動，一起健康過好年。

食安辦指出，國人選購食材及年貨時，可把握食材選購重點及烹調原則，包括「確認食材包裝完整、標示正確性」、「惜食惜福不浪費」及「烹調食品遵守五要原則」。

「確認食材包裝完整、標示正確性」部分，食安辦表示，選擇信譽良好店家，購買密封包裝完整乾貨食品，不購買來路不明、散發出異味或外觀異常（例如外觀破損、內容物外漏等）產品。

「惜食惜福不浪費」部分，食安辦表示，食材買得剛剛好並妥善保存；料理時要適量烹煮，避免食材浪費產生過多的廚餘；至餐館用餐，應考量飲食量點餐，若有剩餘菜餚可考慮打包帶回，惜食也惜福。

「烹調食品遵守五要原則」部分，食安辦表示，分別是「要洗手」，並維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後，均應徹底洗淨雙手，有傷口要妥適包紮處理；「要新鮮」，食材要新鮮，用水要衛生；「要生熟食分開」，處理及盛裝生熟食器具應分開，而不經加熱就會食用的蔬果類等產品，在洗滌或裁切時，要特別注意避免交叉污染。

食安辦指出，還有「要徹底加熱」，海鮮及肉類產品應徹底加熱，不食用未煮熟的禽畜水產品，特別是貝類水產品應徹底加熱後再食用，切勿追求口感而忽略生食的風險，食品內部溫度超過70℃，微生物才容易被消滅；「要注意保存溫度」，應保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

食安辦最後表示，農曆春節是國人團聚圍爐的重要節日，希望國人吃得健康又安心，歡度春節，享受全家人團圓的幸福感。（編輯：趙蔚蘭）1090126

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