台電電幻1號所30日開館 走春甩油好去處

台電公關部門策劃首座綠能展示館「電幻1號所」，不讓韓劇「她的私生活」的霸氣暖男館長專美於前，電幻1號所也有帥氣館長徐譽魁，他平時在台電總公司是展館營運課長，一到電幻1號所則化身型男館長。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年1月28日

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）台電電幻1號所將在30日、大年初六上午開館，台電表示，歡迎民眾到能源健身房（ENERGYM）走春、順便甩油，前30名民眾還有限定新春福袋，讓民眾沾喜氣。

台電電幻1號所座落新板特區，是全國第一座綠能主題展示館，也是首座蓋在變電所上的展館，自今年1月正式營運。台電今天透過新聞稿表示，電幻1號所將在30日、大年初六上午10時新春開館，前30名入館打卡民眾，還可從台電帥館長手中拿到限定文青福袋，包含電幻所限定的冰塊石、托特包、馬克杯以及保溫瓶等，讓大家新年沾喜氣。

台電為了強化與社會多元溝通，由台電公關部門策劃首座綠能展示館「電幻1號所」，台電表示，不讓韓劇「她的私生活」的霸氣暖男館長專美於前，電幻1號所也有帥氣館長徐譽魁，他平時在台電總公司是展館營運課長，一到電幻1號所則化身型男館長。

徐譽魁說，電幻1號所位於板橋麗寶百貨旁，樓高約85公尺，總樓層21層，之後將有台電台北南區營業處超過500位同仁進駐辦公。地下室更是有新北市電力心臟之稱的「新民配電變電所」，新民配電變電所一年供電量超過6億度，相當於15萬個家庭用戶一整年的用電量。

為了呼應新板特區商圈，台電在大樓1、2樓設立占地近300坪的「電幻1號所」展示館，不僅有民眾可以互動的「能源健身房」，還有全台首座結合VR虛擬實境的六軸機器人，堪稱全台最好玩展館。徐譽魁說，希望展館能成為電力與社會溝通最直接的互動場域。

徐譽魁表示，電幻1號所希望用「參與式觀展」形式，讓理所當然的電力變成引起民眾興趣的電幻想像空間，全館兩層樓共分三大區塊，包含一樓媲美蘋果直營門市的POWERLAB能源創客空間，二樓則是能源健身房，以及連通麗寶百貨的藝廊空間。

徐譽魁說，能源健身房絕對是新年走春、甩油好去處，有別於靜態觀展形式，設有水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、波浪戰繩、地熱飛輪5大綠能互動展區，1樓入口處還購入全台首座六軸機器人，搭配未來能源世界主題的VR虛擬實境影像，讓人邊玩邊運動也能了解電力能源。（編輯：趙蔚蘭）1090128