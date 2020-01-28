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外媒報導武漢旅客來台數量 移民署：有差距

最新更新：2020/01/28 19:21
針對外國媒體傳出約有7500多名武漢旅客搭機來台，移民署國境事務大隊28日表示，從去年12月20日到今年1月23日，自武漢入境台灣的大陸人士為756人，其中375人已經離境。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年1月28日
針對外國媒體傳出約有7500多名武漢旅客搭機來台，移民署國境事務大隊28日表示，從去年12月20日到今年1月23日，自武漢入境台灣的大陸人士為756人，其中375人已經離境。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　　109年1月28日

（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）針對外國媒體傳出約有7500多名武漢旅客搭機來台，移民署國境事務大隊今天表示，從去年12月20日到今年1月23日，自武漢入境台灣的大陸人士為756人，其中375人已經離境。

央視新聞報導，湖北省政府日前召開「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作」例行記者會，武漢市長周先旺表示，受疫情影響，已有500多萬人離開武漢。另外，有國外媒體報導約有7500多人搭機來台。

對此，移民署國境事務大隊下午根據統計發布訊息指出，去年12月20日到今年1月23日期間，自武漢入境之大陸人士為756人，其中375人已出境，在台381人，包含觀光1名（確診隔離）、探親220名、依親99名、長居23名、陸配團聚25名、定居4名、陸生9名。「外媒報導數字與實際來台人數有差距」。

移民署表示，依據中央流行疫情指揮中心決定，針對大陸人士來台各類交流均已訂有明確、嚴謹規範，移民署及相關機關持續依規定把關，落實邊境防疫，呼籲國人不必憂慮。

另外，受到國境對於中國旅客來台的限制標準趨緊，桃園國際機場近日發生有旅客被拒絕入境，移民署對此表示，23日到27日，移民署依中央流行疫情指揮中心公告事項規定，被拒絕入境的大陸旅客共計有482人，被拒入境旅客經疾管署體溫篩檢無虞後，交由航空公司儘速安排班機離境。（編輯：卞金峰）1090128

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