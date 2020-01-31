台電僱員甄試簡章出爐 5月招考728名

（中央社記者蔡芃敏台北31日電）台電今年度僱員甄試簡章今天出爐，台電表示，2月中旬開放報名，5月底初試，共招考728名僱用人員，經正式聘用起薪新台幣3萬1487元，高中職畢業即可報名。

台電新聞稿指出，今天公布「109年度新進僱用人員甄試簡章」，預定招考配電線路維護、機械運轉維護及綜合行政等19類別共728名僱用人員，報名期間為2月11日至24日，將於5月31日在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行初（筆）試，高中職畢業即可報考。

錄取人員須經1年內部訓練，正式僱用起薪3萬1487元，，每年會依工作表現有機會晉級升等。甄試簡章、相關資訊可上台電甄試網站（https://recruit.taipower.com.tw/）查詢。

台電表示，新進僱用人員甄試首度招考輸電土建工程類人員，未來錄取者將投入輸變電工程單位架空、電纜線路及變電所土建工程等相關工作，另外，新增的車床類報考者則需具備銑床或車床技術士證。

若要報考配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護、變電工程等5種類別考生注意了，台電今年首度增加握力測試，需左、右手握力分別達到30公斤以上才算通過，台電說明，主要為了強化工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要才增加考試項目，提醒考生及早準備。

台電表示，甄試採分區錄取，報名時只能選擇某一類及一區報考，考生須審慎選擇報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，持有指定類別技術證照者可加計筆試總分。為因應第一線工作需求，複試除辦理證件查驗及口試，也將辦理現場測試及實作測試。

台電今年招考類別達19類、728名，其中，以配電線路維護類379名最多，其次為機械運轉維護類66名，其他項目包含變電設備維護類55名、綜合行政類46名、電機運轉維護類38名、輸電線路維護類25名、變電工程類19名、起重技術類16名、會計類15名、土木工程類11名、機械修護類11名、輸電土建工程類10名、輸電線路工程類8名、儀電運轉維護類6名、電機修護類6名、保健物理類6名、電銲技術類5名、車床類3名及重車駕駛及機械操作類3名。

為了因應大量退休潮，國營事業近年積極招考新血，台電特別介紹27歲的員工丁子恒，畢業於東吳財務工程與精算數學系，一開始進入銀行工作，但為了挑戰自我、跳脫舒適圈而報考台電，考上台電後，丁子恒在訓練期間努力學習，取得配電線路裝修和配電電纜裝修丙級證照，目前在台北南區營業處服務，擔任線路維護。（編輯：鄭雪文）1090131