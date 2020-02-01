300多名台商陸配滯留武漢 北市議員籲協助返台

武漢肺炎疫情延燒，國民黨台北市議員王鴻薇（左）與台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸（右）1日提及，目前滯留武漢的台商、陸配約300人，他們急迫想返台，呼籲政府派專機協助。中央社記者劉建邦攝 109年2月1日

（中央社記者劉建邦台北1日電）武漢肺炎疫情延燒，中國國民黨台北市議員王鴻薇與台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸等人今天提及，目前滯留武漢的台商、陸配約300人，他們急迫想返台，呼籲政府派專機協助。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，王鴻薇及陳光陸等人上午召開記者會。王鴻薇說，許多台商、陸配及其小孩仍滯留武漢，目前無法返台，出現小朋友無法上學、難以照顧慢性病家屬等狀況，中央政府提及會以專機接回滯留武漢的台灣民眾，事後卻沒下文。

王鴻薇表示，政府應盡快以專機接回滯留武漢的台商、陸配，這也是他們基本心願，他們返台後一定配合隔離等防疫措施，雖兩岸關係近年狀況不佳，防疫應超越政治問題，呼籲政府多關心滯留武漢300多名台灣民眾。

記者會與目前滯留武漢的陸配視訊，陸配提及，跟丈夫與小孩返回武漢探親，因疫情無法返台，擔心自己小孩就學等問題。

陳光陸說，接獲許多滯留武漢的台商提及想返台，目前在當地台商防疫、生活無虞，但因無法回台導致無法處理很多事情，多名返回武漢的陸配也提到，因疫情滯留當地，延伸出小朋友無法回台念書、難以照顧家中患者等狀況。

他表示，中央政府雖針對防治武漢肺炎疫情做很多事，仍期盼盡快協助滯留武漢的民眾返台，現在是救人救命時刻，不應有其他因素干擾，解決問題才重要。

武漢肺炎疫情嚴峻，中國湖北武漢等地自1月23日起陸續封城，外界關切政府是否派遣專機撤回當地台灣人。陸委會1月27日表示，已透過兩岸既有管道，向陸方探詢可能處理方式。

陸委會副主委兼發言人邱垂正1月30日表示，目前約有400名滯留湖北的台灣人向政府求救，將持續向中國大陸方面探詢可能處理方式，包含以專機接返回台。（編輯：李錫璋）1090201