高中以下延後開學 中市府建議私幼一併比照停課

教育部2日宣布高中以下學校延後到25日開學，但停課範圍未包含私立幼兒園，台中市政府3日建議，要保護孩子就不該分公立或私立，盼停課範圍可以擴大。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）因應武漢肺炎疫情，教育部昨天宣布高中以下學校延後到25日開學，台中市政府今天建議，由於停課範圍未包含私立幼兒園，要保護孩子就不該分公立或私立，盼停課範圍可以擴大。

台中市教育局表示，由於許多私立幼兒園已於1月30日開學，因此市府已通令各私立幼兒園嚴密辦理各項防疫措施，並提高防疫規格，希望家長戴上口罩在門口接送幼童，以維護托育場所，保障幼童安全。

對於教育部昨天宣布全國高中以下學校開學日延後到25日，但停課範圍未包含私立幼兒園，教育局表示，今天接獲很多家長陳情表示，擔心幼童抵抗力弱，既然要保護孩子，就不該分公立或私立，私立幼兒園若不比照停課，可能造成防疫漏洞。

教育局建議，中央應正視家長反映，並審慎評估將停課範圍擴大至私立幼兒園，也籲請妥善規劃教保期程順延與收退費等配套，以免再生爭議；而尚未決議停課前，也請全力支援防疫物資，如配發兒童口罩、酒精等。

至於台中市目前防疫狀況，衛生局指出，台中目前雖無社區感染情形，但各局處皆嚴陣以待。醫療救援物資與人力分配部分，衛生局已完成全市67家醫院整備查核，各機關第一線服務人員均配戴口罩，張貼警語，備有乾洗手（酒精）、額（耳）溫槍等物資，中央配撥的11萬8000片口罩，也將優先配撥醫療及民政防疫使用。（編輯：洪學廣）1090203