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防範武漢肺炎疫情 雲科大等學校延後開學日

最新更新：2020/02/04 17:53

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）防範武漢肺炎，雲林科技大學、虎尾科技大學和嘉義大學決議3月2日開學；環球科技大學擔憂境外學生的飛機班次問題，開學日順延至2月25日，各校強調已做好防疫準備。

雲林科技大學今天開會決議延到3月2日開學，學校有153名陸生，因陸生暫緩來台，雲科大將以遠距線上同步教學因應，保障學生受教權。

環球科技大學調查，學校下學期僅有來自馬來西亞等地的境外學生，無陸生就讀，考量境外學生早已購買來台機票，若延後開學，可能讓他們無所適從，因此經校務會議討論後，決定2月25日開學。校方表示，學生宿舍都有消毒及防疫措施，學校防疫已做好準備，請學生及家長放心。

虎尾科技大學校長覺文郁告訴中央社記者，學校境外學生來自中國大陸、東南亞等國家，因應防疫武漢肺炎，學校決議3月2日開學，而相關防疫措施遵照教務部規定辦理。

嘉義大學校長艾群今天召集校內一級主管研商，決議開學日延後至3月2日，學期授課結束日為7月3日，以減少群聚感染風險，並爭取更多時間在開學前做好各項防疫安全措施，維護學生及教職員工的安全及健康。（編輯：黃世雅）1090204

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